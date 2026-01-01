Postavite nopCommerce instalacijom jednim klikom.
ASP.NET platforma za e-trgovinu otvorenog koda koja pokreće tisuće internetskih trgovina s potpuno opremljenom administratorskom pločom i 1.700+ proširenja s tržišta.
Odaberite VPS plan za nopCommerce
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz nopCommerce
nopCommerce je najpreuzimanija e-commerce platforma na svijetu temeljena na .NET-u, kojoj vjeruju tisuće tvrtki za vođenje online trgovina svih veličina. Izgrađena na ASP.NET Coreu, dolazi s potpuno opremljenom administratorskom pločom za upravljanje proizvodima, narudžbama, kupcima, popustima i dostavom te podržava PostgreSQL, MySQL i Microsoft SQL Server odmah po instalaciji.
Otvorena arhitektura platforme podržava tisuće dodataka i tema s nopCommerce tržnice, omogućujući trgovcima da prošire svoje trgovine bez mijenjanja osnovnog koda. Samostalno hostiranje na vlastitom VPS-u znači nula transakcijskih naknada, potpunu kontrolu nad podacima kupaca i bez naknada po prodaji, bez obzira na volumen prihoda.
nopCommerce ključne značajke
Potpuna administratorska ploča
Upravljajte proizvodima, kategorijama, narudžbama, kupcima, popustima i pravilima dostave s jedne sveobuhvatne administratorske nadzorne ploče.
Podrška za više trgovina
Pokrenite više neovisnih internetskih trgovina iz jedne nopCommerce instalacije, svaka sa svojim katalogom, cijenama i temom.
Marketplace plugin ekosustav
Proširite svoju trgovinu sustavima za plaćanje, dostavnim službama, ERP integracijama i prilagođenim temama s više od 1.700 proširenja s tržnice.
Međunarodna prodaja
Ugrađeno upravljanje s više valuta, više jezika i porezima olakšava prodaju kupcima u bilo kojoj zemlji.
SEO i marketinški alati
Ugrađene SEO značajke, oporavak napuštene košarice, bodovi vjernosti i alati za promotivne cijene povećavaju promet i ponovljene kupnje.
Zašto pokrenuti nopCommerce na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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