nopCommerce je najpreuzimanija e-commerce platforma na svijetu temeljena na .NET-u, kojoj vjeruju tisuće tvrtki za vođenje online trgovina svih veličina. Izgrađena na ASP.NET Coreu, dolazi s potpuno opremljenom administratorskom pločom za upravljanje proizvodima, narudžbama, kupcima, popustima i dostavom te podržava PostgreSQL, MySQL i Microsoft SQL Server odmah po instalaciji.

Otvorena arhitektura platforme podržava tisuće dodataka i tema s nopCommerce tržnice, omogućujući trgovcima da prošire svoje trgovine bez mijenjanja osnovnog koda. Samostalno hostiranje na vlastitom VPS-u znači nula transakcijskih naknada, potpunu kontrolu nad podacima kupaca i bez naknada po prodaji, bez obzira na volumen prihoda.