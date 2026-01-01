Spree je potpuno open-source headless e-commerce platforma izgrađena na Ruby on Railsu, koja pokreće sve, od trgovina s jednim proizvodom do B2B tržišta za poduzeća i platformi s više dobavljača. Dolazi s kompletnim REST API-jem, TypeScript SDK-om i Next.js storefrontom spremnim za proizvodnju, tako da možete pokrenuti potpuno prilagođenu online trgovinu bez izgradnje pozadine od nule.

Samostalno hostiranje Spreea na vlastitom VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad podacima o kupcima, tokovima plaćanja i katalogom proizvoda — bez podjele prihoda, bez naknada za transakcije i bez ograničenja dobavljača o tome koje pristupnike plaćanja ili usluge ispunjenja možete povezati.