Postavite Spree instalacijom jednim klikom.
Headless platforma za e-trgovinu otvorenog koda za izgradnju internetskih trgovina s više dobavljača, B2B i prekograničnih.
Odaberite VPS plan za Spree
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Spree
Spree je potpuno open-source headless e-commerce platforma izgrađena na Ruby on Railsu, koja pokreće sve, od trgovina s jednim proizvodom do B2B tržišta za poduzeća i platformi s više dobavljača. Dolazi s kompletnim REST API-jem, TypeScript SDK-om i Next.js storefrontom spremnim za proizvodnju, tako da možete pokrenuti potpuno prilagođenu online trgovinu bez izgradnje pozadine od nule.
Samostalno hostiranje Spreea na vlastitom VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad podacima o kupcima, tokovima plaćanja i katalogom proizvoda — bez podjele prihoda, bez naknada za transakcije i bez ograničenja dobavljača o tome koje pristupnike plaćanja ili usluge ispunjenja možete povezati.
Spree ključne značajke
Bezglava arhitektura
Potpuni REST API i TypeScript SDK omogućuju vam da izgradite bilo koju internetsku trgovinu — Next.js, mobilnu ili prilagođenu — dok Spree obrađuje svu komercijalnu logiku iza scene.
Višeprodajno tržište
Ugrađeno upravljanje dobavljačima omogućuje vam vođenje tržnice s više prodavača, odvojenim katalozima i neovisnom isporukom iz jedne instalacije.
B2B veleprodaja
Kreirajte korisničke grupe s prilagođenim cijenama, minimalnim iznosima narudžbi i kreditnim uvjetima za vođenje B2B veleprodaje uz vašu B2C internetsku trgovinu bez druge platforme.
Prekogranična trgovina
Izvorna podrška za više valuta i više jezika omogućuje vam globalnu prodaju bez dodataka trećih strana ili zaobilaznih rješenja po zemljama.
Pretraživanje proizvoda po cijelom tekstu
Meilisearch integracija omogućuje milisekundno pretraživanje proizvoda otporno na tipfelere, s fasetiranim filtriranjem uključenim po zadanim postavkama.
Zašto pokrenuti Spree na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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