Postavite RustFS instalacijom jednim klikom.
S3-kompatibilna distribuirana objektna pohrana izgrađena u Rustu za AI radna opterećenja, jezera podataka i cloud-native aplikacije.
Odaberite VPS plan za RustFS
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz RustFS
RustFS je sustav za pohranu objekata visokih performansi, distribuiran i u potpunosti izgrađen u Rustu. Nudi potpunu kompatibilnost s Amazon S3 API-jem u kombinaciji s jamstvima memorijske sigurnosti Rusta i sirovim performansama koje nadmašuju tradicionalna rješenja. Dizajniran za data lakes, AI/ML pipelines i big data workloads, RustFS koristi erasure coding za zaštitu od gubitka podataka i bitrot detection kako bi osigurao dugoročni integritet podataka.
Samostalno hostiranje RustFS-a na vlastitom VPS-u stavlja vašu infrastrukturu za pohranu objekata u potpunosti pod vašu kontrolu — bez naknada po GB, bez naknada za izlazni promet i bez vendor lock-in-a. Ugrađena web konzola omogućuje vam upravljanje spremnicima, konfiguriranje pravila pristupa i praćenje iskorištenosti pohrane bez potrebe za dodatnim alatima.
RustFS ključne značajke
S3 API kompatibilan
Radi s bilo kojim S3-kompatibilnim klijentom, SDK-om ili alatom — migrirajte postojeće radne procese bez promjena koda.
Kodiranje brisanja
Raspoređuje podatke na više volumena s redundancijom kako bi pohrana ostala netaknuta čak i ako pojedinačni diskovi otkažu.
Web upravljačka konzola
Sučelje temeljeno na pregledniku za stvaranje spremnika, upravljanje pristupnim ključevima, postavljanje pravila životnog ciklusa i praćenje korištenja pohrane.
Visoke performanse
Izgrađeno u Rustu za sigurnost memorije i brzinu — mjerila pokazuju do 2,3 puta veću propusnost od alternativa za radna opterećenja s malim objektima.
Obavijesti o događajima
Pokrenite web-hookove na događajima spremnika poput stvaranja i brisanja objekata za integraciju s nizvodnim procesnim cjevovodima.
Integracija identiteta
Podržava OIDC/OpenID Connect i OpenStack Keystone za jedinstvenu prijavu za poduzeća i implementacije s više zakupaca.
Zašto pokrenuti RustFS na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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