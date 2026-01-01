RustFS je sustav za pohranu objekata visokih performansi, distribuiran i u potpunosti izgrađen u Rustu. Nudi potpunu kompatibilnost s Amazon S3 API-jem u kombinaciji s jamstvima memorijske sigurnosti Rusta i sirovim performansama koje nadmašuju tradicionalna rješenja. Dizajniran za data lakes, AI/ML pipelines i big data workloads, RustFS koristi erasure coding za zaštitu od gubitka podataka i bitrot detection kako bi osigurao dugoročni integritet podataka.

Samostalno hostiranje RustFS-a na vlastitom VPS-u stavlja vašu infrastrukturu za pohranu objekata u potpunosti pod vašu kontrolu — bez naknada po GB, bez naknada za izlazni promet i bez vendor lock-in-a. Ugrađena web konzola omogućuje vam upravljanje spremnicima, konfiguriranje pravila pristupa i praćenje iskorištenosti pohrane bez potrebe za dodatnim alatima.