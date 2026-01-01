JupyterLab je moderni nasljednik Jupyter Notebooka, nudi fleksibilno sučelje s više panela koje kombinira interaktivne bilježnice, terminal, uređivač koda, preglednik datoteka i preglednike izlaza u jednom radnom prostoru temeljenom na pregledniku. Podržava više od 40 jezičnih jezgri i integrira se s Gitom, bazama podataka i pohranom u oblaku putem bogatog ekosustava proširenja.

Ugošćavanje JupyterLaba na VPS-u daje znanstvenicima za podatke i istraživačima namjenske računalne resurse bez ograničenja vremena izvršavanja, ograničenja memorije i resetiranja sesija. Vaši instalirani paketi, konfigurirana okruženja i predmemorirani skupovi podataka ostaju postojani između sesija, eliminirajući stalni ciklus ponovne instalacije uobičajen kod usluga bilježnica u oblaku.