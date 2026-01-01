Postavite JupyterLab instalacijom jednim klikom.
IDE nove generacije temeljeno na webu za interaktivne bilježnice, terminale i uređivače koda u jedinstvenom okruženju za podatkovnu znanost.
Odaberite VPS plan za JupyterLab
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz JupyterLab
JupyterLab je moderni nasljednik Jupyter Notebooka, nudi fleksibilno sučelje s više panela koje kombinira interaktivne bilježnice, terminal, uređivač koda, preglednik datoteka i preglednike izlaza u jednom radnom prostoru temeljenom na pregledniku. Podržava više od 40 jezičnih jezgri i integrira se s Gitom, bazama podataka i pohranom u oblaku putem bogatog ekosustava proširenja.
Ugošćavanje JupyterLaba na VPS-u daje znanstvenicima za podatke i istraživačima namjenske računalne resurse bez ograničenja vremena izvršavanja, ograničenja memorije i resetiranja sesija. Vaši instalirani paketi, konfigurirana okruženja i predmemorirani skupovi podataka ostaju postojani između sesija, eliminirajući stalni ciklus ponovne instalacije uobičajen kod usluga bilježnica u oblaku.
JupyterLab ključne značajke
Objedinjeni radni prostor
Radite s bilježnicama, terminalima, uređivačima teksta i preglednicima datoteka istovremeno u prilagodljivom sučelju s više panela — bez prebacivanja konteksta između alata.
Višejezične jezgre
Pokrenite Python, R, Julia i 40+ drugih jezgri jezika, prebacujući se između njih unutar iste sesije kako biste koristili najbolji alat za svaki zadatak.
Ugrađeni terminal
Instalirajte pakete s pip-om ili condom, upravljajte Git repozitorijima i pokrećite sistemske naredbe izravno iz preglednika bez zasebnog SSH klijenta.
Suradnja u stvarnom vremenu
Dijelite sesije bilježnica s kolegama iz tima za istovremeno uređivanje, omogućujući analizu u paru uživo i zajednički razvoj modela.
Ekosustav ekstenzija
Proširite JupyterLab s Git integracijom, konektorima baze podataka, inspektorima varijabli i alatima za vizualizaciju putem rastuće biblioteke zajedničkih proširenja.
Zašto pokrenuti JupyterLab na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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