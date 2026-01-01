Postavite Plone u jednom kliku.
Siguran sustav za upravljanje sadržajem otvorenog koda kojem vlade, sveučilišta i tvrtke vjeruju više od dva desetljeća.
Odaberite VPS plan za Plone
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Plone
Plone je zreo, poslovni CMS otvorenog koda izgrađen na čvrstim Python temeljima. Pokreće tisuće web stranica u vladinim agencijama, sveučilištima, nevladinim organizacijama i globalnim korporacijama, s dokazanim iskustvom duljim od 20 godina bez ijedne prijavljene ranjivosti izvršavanja udaljenog koda. Plone 6 dolazi s klasičnim korisničkim sučeljem (Classic UI) — potpuno opremljenim uredničkim okruženjem s detaljnom kontrolom pristupa temeljenom na ulogama, višejezičnim sadržajem, verzioniranjem i bogatim ekosustavom dodataka koji premašuje 300 paketa.
Samostalno hostiranje Plonea na vašem VPS-u daje vam potpuno vlasništvo nad vašim sadržajem i korisničkim podacima, bez licenciranja po korisniku i fleksibilnost za proširenje platforme putem Python dodataka i REST API-ja koji pokreće headless i hibridne tijekove rada objavljivanja.
Plone ključne značajke
Sigurnost poslovne razine
Plone ima 20-godišnji sigurnosni rekord i posvećen sigurnosni tim — što ga čini CMS-om izbora za vladine i zdravstvene organizacije koje si ne mogu priuštiti proboje.
Detaljna kontrola pristupa
Definirajte uloge i dopuštenja na bilo kojoj razini stabla sadržaja, tako da urednici, recenzenti i čitatelji vide i mijenjaju samo ono čemu su ovlašteni pristupiti.
Cjelovito verzioniranje sadržaja
Svaka promjena sadržaja se prati i može se poništiti — usporedite verzije, vratite prethodna stanja i održavajte potpuni trag revizije bez dodatnih dodataka.
Višejezična podrška
Upravljajte sadržajem na više jezika s ugrađenim tijekovima rada za prevođenje, navigacijom prilagođenom jeziku i kontrolama objavljivanja po jeziku.
REST API
Sloj plone.restapi izlaže sav sadržaj i konfiguraciju kao JSON krajnje točke, omogućujući objavljivanje bez glave, mobilne aplikacije i integracije trećih strana.
Proširiv ekosustav dodataka
Preko 300 dodataka zajednice pokriva e-trgovinu, LDAP autentifikaciju, napredno pretraživanje i prilagođene tijekove rada — a svi se mogu instalirati bez forkanja jezgre.
Zašto pokrenuti Plone na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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