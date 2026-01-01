Plone je zreo, poslovni CMS otvorenog koda izgrađen na čvrstim Python temeljima. Pokreće tisuće web stranica u vladinim agencijama, sveučilištima, nevladinim organizacijama i globalnim korporacijama, s dokazanim iskustvom duljim od 20 godina bez ijedne prijavljene ranjivosti izvršavanja udaljenog koda. Plone 6 dolazi s klasičnim korisničkim sučeljem (Classic UI) — potpuno opremljenim uredničkim okruženjem s detaljnom kontrolom pristupa temeljenom na ulogama, višejezičnim sadržajem, verzioniranjem i bogatim ekosustavom dodataka koji premašuje 300 paketa.

Samostalno hostiranje Plonea na vašem VPS-u daje vam potpuno vlasništvo nad vašim sadržajem i korisničkim podacima, bez licenciranja po korisniku i fleksibilnost za proširenje platforme putem Python dodataka i REST API-ja koji pokreće headless i hibridne tijekove rada objavljivanja.