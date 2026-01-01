Postavite WAHA u jednom kliku.
Samohostiran WhatsApp HTTP API koji vam omogućuje slanje i primanje poruka putem jednostavnog REST sučelja.
Odaberite VPS plan za WAHA
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz WAHA
WAHA (WhatsApp HTTP API) je open-source REST API poslužitelj koji omotava WhatsApp Web u čisto HTTP sučelje, tako da bilo koja aplikacija ili usluga može slati poruke, primati događaje i upravljati sesijama bez ovisnosti o pregledniku ili troškova oblaka treće strane. Podržava više pozadinskih mehanizama — ovaj predložak koristi NOWEB mehanizam, koji komunicira izravno putem WebSocket-a bez pokretanja preglednika, čineći ga laganim i učinkovitim na VPS resursima.
Samostalno hostiranje WAHA-e drži vaše podatke o WhatsApp sesijama, sadržaj poruka i integracije webhookova pod vašom potpunom kontrolom. Povežite svoj CRM, chatbot, helpdesk ili interni alat s WhatsAppom u nekoliko minuta koristeći standardne HTTP pozive, s ugrađenom web nadzornom pločom i interaktivnim Swagger UI-jem uključenim odmah po instalaciji.
WAHA ključne značajke
REST API za WhatsApp
Pošaljite i primajte WhatsApp poruke, medije i događaje putem dokumentiranog REST API-ja dostupnog iz bilo kojeg jezika ili okvira.
Ugrađena web nadzorna ploča
Upravljajte sesijama, skenirajte QR kodove i pratite aktivnost putem web sučelja bez pisanja ikakvog koda.
Webhook strujanje događaja
Šaljite dolazne poruke i ažuriranja statusa na vlastite krajnje točke s podesivim filtrima događaja i prilagođenim zaglavljima.
Postojanost sesije
Sesije preživljavaju automatsko ponovno pokretanje spremnika — nije potrebno ponovno skeniranje QR koda nakon ponovnog pokretanja ili ažuriranja.
Rukovanje medijskim datotekama
Šaljite i primajte slike, dokumente, glasovne poruke i video datoteke s ugrađenom lokalnom pohranom za primljene medije.
Zašto pokrenuti WAHA na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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