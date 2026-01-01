WAHA (WhatsApp HTTP API) je open-source REST API poslužitelj koji omotava WhatsApp Web u čisto HTTP sučelje, tako da bilo koja aplikacija ili usluga može slati poruke, primati događaje i upravljati sesijama bez ovisnosti o pregledniku ili troškova oblaka treće strane. Podržava više pozadinskih mehanizama — ovaj predložak koristi NOWEB mehanizam, koji komunicira izravno putem WebSocket-a bez pokretanja preglednika, čineći ga laganim i učinkovitim na VPS resursima.

Samostalno hostiranje WAHA-e drži vaše podatke o WhatsApp sesijama, sadržaj poruka i integracije webhookova pod vašom potpunom kontrolom. Povežite svoj CRM, chatbot, helpdesk ili interni alat s WhatsAppom u nekoliko minuta koristeći standardne HTTP pozive, s ugrađenom web nadzornom pločom i interaktivnim Swagger UI-jem uključenim odmah po instalaciji.