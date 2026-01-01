Hermes Workspace je web sučelje otvorenog koda koje pretvara Hermes AI agent (od NousResearcha) u potpuno opremljen zapovjedni centar. Ono objedinjuje višemodelni chat, trajnu memoriju, katalog s više od 100 vještina, integrirani terminal u pregledniku i Conductor za orkestriranje paralelnih podagenata — sve u jednom samostalno hostiranom sučelju.

Samostalno hostiranje Hermes Workspacea na vašem VPS-u znači da vaši razgovori, memorija agenta i vjerodajnice ostaju na vašoj vlastitoj infrastrukturi. Dobivate potpunu kontrolu nad time kojeg AI pružatelja koristite (Anthropic, OpenAI, OpenRouter, Ollama, Groq, Mistral i drugi), bez naknada po poruci i bez podataka koji napuštaju vaš poslužitelj.