Postavite Hermes Workspace instalacijom jednim klikom.
Komandni centar otvorenog koda za vašeg Hermes AI agenta — chat, memorija, vještine, terminal i datoteke u jednom sučelju.
Odaberite VPS plan za Hermes Workspace
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Hermes Workspace
Hermes Workspace je web sučelje otvorenog koda koje pretvara Hermes AI agent (od NousResearcha) u potpuno opremljen zapovjedni centar. Ono objedinjuje višemodelni chat, trajnu memoriju, katalog s više od 100 vještina, integrirani terminal u pregledniku i Conductor za orkestriranje paralelnih podagenata — sve u jednom samostalno hostiranom sučelju.
Samostalno hostiranje Hermes Workspacea na vašem VPS-u znači da vaši razgovori, memorija agenta i vjerodajnice ostaju na vašoj vlastitoj infrastrukturi. Dobivate potpunu kontrolu nad time kojeg AI pružatelja koristite (Anthropic, OpenAI, OpenRouter, Ollama, Groq, Mistral i drugi), bez naknada po poruci i bez podataka koji napuštaju vaš poslužitelj.
Hermes Workspace ključne značajke
Višemodelni razgovor
Prebacujte se između lokalnih modela Claude, GPT, Gemini, Ollama i bilo koje krajnje točke kompatibilne s OpenAI-jem usred razgovora bez gubitka konteksta.
Trajna memorija & 100+ vještina
Agent pamti kroz sesije i može crpiti iz bogate zbirke vještina. Pregledajte i uredite memoriju i vještine uživo iz korisničkog sučelja.
Integrirani terminal
Pokrenite naredbe izravno unutar radnog prostora s pty-jem u punoj boji, izvornim za preglednik — bez prebacivanja na zasebnu SSH sesiju.
Dirigent — Paralelni agenti
Pokrenite i nadzirite više podagenata paralelno s orkestratorom misija Conductor i mrežom radnika uživo.
Prvo mobilni PWA
Potpuna usklađenost značajki na stolnom računalu, tabletu i telefonu. Instalirajte na početni zaslon i pokrenite s push obavijestima.
Vlasništvo nad samostalno hostiranim podacima
Sve sesije agenta, memorija i API vjerodajnice ostaju na vašem VPS-u bez ograničenja korištenja i bez dijeljenja podataka s trećim stranama.
Zašto pokrenuti Hermes Workspace na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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