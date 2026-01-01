Komari je lagan alat otvorenog koda za nadzor poslužitelja, napravljen za samostalne hostere koji trebaju vidljivost u stvarnom vremenu u svoju infrastrukturu bez opterećenja koje donose poslovne platforme za nadzor. Koristi malog agenta instaliranog na svakom nadziranom poslužitelju za prikupljanje metrika CPU-a, memorije, diska i mreže, koje su potom prikazane na čistoj web nadzornoj ploči.

Budući da je Komari samostalno hostiran, sva vaša telemetrija poslužitelja ostaje na vašoj vlastitoj infrastrukturi bez slanja podataka uslugama trećih strana. Dizajn temeljen na SQLite-u znači da nema vanjskih ovisnosti o bazi podataka, što ga čini brzim za implementaciju i jednostavnim za održavanje čak i za male timove i samostalne operatere.