Postavite Komari jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Lagana samostalno hostirana nadzorna ploča za praćenje poslužitelja s prikupljanjem podataka temeljenim na agentima i metrikama u stvarnom vremenu.
Odaberite VPS plan za Komari
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Komari
Komari je lagan alat otvorenog koda za nadzor poslužitelja, napravljen za samostalne hostere koji trebaju vidljivost u stvarnom vremenu u svoju infrastrukturu bez opterećenja koje donose poslovne platforme za nadzor. Koristi malog agenta instaliranog na svakom nadziranom poslužitelju za prikupljanje metrika CPU-a, memorije, diska i mreže, koje su potom prikazane na čistoj web nadzornoj ploči.
Budući da je Komari samostalno hostiran, sva vaša telemetrija poslužitelja ostaje na vašoj vlastitoj infrastrukturi bez slanja podataka uslugama trećih strana. Dizajn temeljen na SQLite-u znači da nema vanjskih ovisnosti o bazi podataka, što ga čini brzim za implementaciju i jednostavnim za održavanje čak i za male timove i samostalne operatere.
Komari ključne značajke
Praćenje temeljeno na agentima
Instalirajte lagani Komari agent na bilo koji server za prikupljanje i slanje metrika natrag na vašu centralnu nadzornu ploču.
Metrike u stvarnom vremenu
Pregledajte korištenje CPU-a, potrošnju memorije, ulaz/izlaz diska i propusnost mreže ažurirano uživo u web sučelju.
Višeserverska nadzorna ploča
Pratite sve svoje servere s jednog mjesta, pri čemu svaki agent neovisno izvještava centralnom hostu.
Nula vanjskih ovisnosti
SQLite pohrana znači da nema zasebne usluge baze podataka za upravljanje — samo spremnik i trajni volumen podataka.
Podrška za prilagođene teme
Prilagodite izgled nadzorne ploče prema vašim željama ili brendiranju vaše organizacije.
Zašto pokrenuti Komari na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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