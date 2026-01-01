Hiccup je lagana, otvorena statična početna stranica dizajnirana da vaše najčešće korištene poveznice stavi u prvi plan. Izrađena kao React aplikacija koju poslužuje Nginx, ne zahtijeva bazu podataka niti pozadinski sustav — samo JSON konfiguracijsku datoteku koju možete izravno uređivati ili upravljati putem ugrađenog uređivača konfiguracije. Istaknute kartice, organizirane kategorije i moćna traka za pretraživanje s više pružatelja čine iznimno brzim skok na bilo koju oznaku iz jedne kartice.

Samostalno hostiranje Hiccupa na vlastitom VPS-u znači da vaše oznake ostaju privatne, učitavaju se trenutno iz statičnih datoteka i ostaju dostupne s bilo kojeg uređaja. Uz podršku za PWA, tipkovničke prečace, upravljanje poveznicama povlačenjem i ispuštanjem te način rada samo za čitanje za dijeljene zaslone, Hiccup se jednako dobro uklapa kao osobna početna stranica preglednika ili kao kućna nadzorna ploča za zajedničke usluge.