Postavite Hiccup instalacijom jednim klikom.
Brza, statična početna stranica za organiziranje vaših najvažnijih poveznica i oznaka na jednom mjestu.
Odaberite VPS plan za Hiccup
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Hiccup
Hiccup je lagana, otvorena statična početna stranica dizajnirana da vaše najčešće korištene poveznice stavi u prvi plan. Izrađena kao React aplikacija koju poslužuje Nginx, ne zahtijeva bazu podataka niti pozadinski sustav — samo JSON konfiguracijsku datoteku koju možete izravno uređivati ili upravljati putem ugrađenog uređivača konfiguracije. Istaknute kartice, organizirane kategorije i moćna traka za pretraživanje s više pružatelja čine iznimno brzim skok na bilo koju oznaku iz jedne kartice.
Samostalno hostiranje Hiccupa na vlastitom VPS-u znači da vaše oznake ostaju privatne, učitavaju se trenutno iz statičnih datoteka i ostaju dostupne s bilo kojeg uređaja. Uz podršku za PWA, tipkovničke prečace, upravljanje poveznicama povlačenjem i ispuštanjem te način rada samo za čitanje za dijeljene zaslone, Hiccup se jednako dobro uklapa kao osobna početna stranica preglednika ili kao kućna nadzorna ploča za zajedničke usluge.
Hiccup ključne značajke
Pretraga više pružatelja
Pretražujte Google, DuckDuckGo, Amazon i prilagođene pružatelje istovremeno, ili skočite izravno na spremljenu poveznicu po imenu ili oznaci.
JSON uređivač konfiguracije
Upravljajte cijelom nadzornom pločom putem ugrađenog uređivača konfiguracije — učitajte s URL-a ili lokalne datoteke, pregledajte više konfiguracija i preuzmite sigurnosne kopije bilo kada.
Povuci i ispusti veze
Dodajte ili ažurirajte poveznice i pozadine kartica povlačenjem URL-ova ili slika iz drugog prozora preglednika izravno na bilo koju karticu.
Navigacija tipkovnicom
Potpuna podrška za tipkovničke prečace omogućuje vam otvaranje poveznica, prebacivanje načina uređivanja i navigaciju nadzornom pločom bez dodirivanja miša.
PWA i spremno za mobilne uređaje
Instalirajte Hiccup kao progresivnu web aplikaciju na bilo koji uređaj za brz pristup s početnog zaslona svim vašim oznakama s stolnog ili mobilnog uređaja.
Zašto pokrenuti Hiccup na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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