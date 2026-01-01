Ova Kodi implementacija bez zaslona pokreće trajni poslužitelj medijske biblioteke bez zaslona, omogućujući višestrukim Kodi klijentima diljem vaše mreže da dijele jednu centraliziranu bazu podataka podržanu MariaDB-om. Umjesto da svaka Kodi instanca održava vlastitu zasebnu biblioteku, svi se klijenti povezuju na zajedničku bazu podataka za objedinjenu povijest gledanja, ocjene i metapodatke. Ugrađeno web sučelje omogućuje vam upravljanje medijskim izvorima, pokretanje skeniranja biblioteke i instaliranje dodataka iz bilo kojeg preglednika.

Samostalno hostiranje na VPS-u čini vašu zajedničku Kodi biblioteku uvijek dostupnom svakom klijentu na vašoj mreži, bez obzira radi li bilo koji drugi stroj. Povežite svoje druge Kodi instalacije na bazu podataka implementacije i portove web sučelja kako biste počeli dijeliti svoju biblioteku.