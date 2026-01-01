Instalirajte Kodi jednim klikom.
Headless Kodi poslužitelj medijske biblioteke za centraliziranje i dijeljenje vaše medijske baze podataka preko više Kodi instanci.
Odaberite VPS plan za Kodi
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Kodi
Ova Kodi implementacija bez zaslona pokreće trajni poslužitelj medijske biblioteke bez zaslona, omogućujući višestrukim Kodi klijentima diljem vaše mreže da dijele jednu centraliziranu bazu podataka podržanu MariaDB-om. Umjesto da svaka Kodi instanca održava vlastitu zasebnu biblioteku, svi se klijenti povezuju na zajedničku bazu podataka za objedinjenu povijest gledanja, ocjene i metapodatke. Ugrađeno web sučelje omogućuje vam upravljanje medijskim izvorima, pokretanje skeniranja biblioteke i instaliranje dodataka iz bilo kojeg preglednika.
Samostalno hostiranje na VPS-u čini vašu zajedničku Kodi biblioteku uvijek dostupnom svakom klijentu na vašoj mreži, bez obzira radi li bilo koji drugi stroj. Povežite svoje druge Kodi instalacije na bazu podataka implementacije i portove web sučelja kako biste počeli dijeliti svoju biblioteku.
Kodi ključne značajke
Centralizirana medijska knjižnica
Udomaćite zajedničku medijsku bazu podataka podržanu MariaDB-om na koju se povezuju svi vaši Kodi klijenti, eliminirajući duplicirane biblioteke i održavajući povijest gledanja sinkroniziranom.
Upravljanje putem preglednika
Konfigurirajte medijske izvore, skenirajte za novi sadržaj i upravljajte dodacima putem Kodi web sučelja bez potrebe za fizičkim zaslonom.
Objedinjena povijest gledanja
Svi povezani Kodi klijenti dijele isti napredak gledanja, ocjene i metapodatke, tako da možete nastaviti s gledanjem sadržaja s bilo kojeg uređaja.
Uvijek uključen poslužitelj knjižnice
Pokretanje na VPS-u održava vaš poslužitelj knjižnice dostupnim 24 sata dnevno, čak i kada su osobna računala ili medijski reproduktori isključeni.
Upravljanje dodacima
Instalirajte i upravljajte Kodi dodacima daljinski putem web sučelja, proširujući funkcionalnost bez izravnog pristupa spremniku.
Zašto pokrenuti Kodi na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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