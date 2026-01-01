Postavite SuperTokens jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Pozadinski sustav za autentifikaciju otvorenog koda s upravljanjem sesijama, prijavom bez lozinke, društvenim OAuth-om i MFA — samostalno hostirana alternativa za Auth0 i Firebase Auth.
Odaberite VPS plan za SuperTokens
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz SuperTokens
SuperTokens je open-source alternativa vlasničkim uslugama za autentifikaciju kao što su Auth0 i Firebase Auth. Pruža pozadinski Core API s kojim se vaše aplikacije integriraju koristeći službene SDK-ove za React, Node.js, Python, Go i mobilne platforme. SuperTokens obrađuje prijavu putem e-pošte/lozinke, tokove bez lozinke, društveni OAuth, višefaktorsku autentifikaciju, napredno upravljanje sesijama s automatskim osvježavanjem tokena i zaštitu od uobičajenih napada na autentifikaciju — sve putem dobro dokumentiranog API-ja.
Samostalno hostiranje SuperTokensa znači da korisnički podaci i podaci o sesijama ostaju u vašoj PostgreSQL bazi podataka pod vašom potpunom kontrolom, bez cijena po korisniku koje se povećavaju kako vaša aplikacija raste. Ovaj predložak implementira SuperTokens Core s PostgreSQL-om spremnim za produkcijsku upotrebu.
SuperTokens ključne značajke
Višestruke metode autentifikacije
Podržava e-poštu/lozinku, čarobne veze bez lozinke i davatelje društvenih OAuth usluga odmah po instalaciji — dodajte tokove koje vaši korisnici očekuju bez prilagođenog koda.
Napredno upravljanje sesijama
Rukuje rotacijom tokena, automatskim osvježavanjem i opozivom sesije sigurno, štiteći korisnike od otmice sesije i napada fiksacije.
Unaprijed izgrađene UI komponente
Ugradive React, Vue i Angular komponente za prijavu, registraciju i poništavanje lozinke koje odgovaraju vašem brendu bez izrade korisničkih sučelja za autentifikaciju od nule.
Višefaktorska provjera autentičnosti
Dodajte TOTP ili MFA temeljenu na e-pošti bilo kojem tijeku provjere autentičnosti bez usluga trećih strana ili dodatnih naknada po korisniku.
Uloge i dozvole
Dodijelite uloge korisnicima i provedite provjere dopuštenja u svojoj aplikaciji koristeći SuperTokens ugrađeno upravljanje korisnicima i API za uloge.
Zašto pokrenuti SuperTokens na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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