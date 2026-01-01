SuperTokens je open-source alternativa vlasničkim uslugama za autentifikaciju kao što su Auth0 i Firebase Auth. Pruža pozadinski Core API s kojim se vaše aplikacije integriraju koristeći službene SDK-ove za React, Node.js, Python, Go i mobilne platforme. SuperTokens obrađuje prijavu putem e-pošte/lozinke, tokove bez lozinke, društveni OAuth, višefaktorsku autentifikaciju, napredno upravljanje sesijama s automatskim osvježavanjem tokena i zaštitu od uobičajenih napada na autentifikaciju — sve putem dobro dokumentiranog API-ja.

Samostalno hostiranje SuperTokensa znači da korisnički podaci i podaci o sesijama ostaju u vašoj PostgreSQL bazi podataka pod vašom potpunom kontrolom, bez cijena po korisniku koje se povećavaju kako vaša aplikacija raste. Ovaj predložak implementira SuperTokens Core s PostgreSQL-om spremnim za produkcijsku upotrebu.