Instalirajte Vikunju jednim klikom.
Samohostirani upravitelj zadataka otvorenog koda s prikazima popisa, Kanban, Gantt i tabličnim prikazima, uz timsku suradnju i CalDAV sinkronizaciju.
Odaberite VPS plan za Vikunja
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Vikunja
Vikunja je samostalno hostirana aplikacija za upravljanje zadacima i projektima koja podržava više načina prikaza uključujući popis, Kanban ploču, Ganttov grafikon i tablicu. Omogućuje hijerarhijsko ugniježđivanje projekata, dodjeljivanje zadataka, rokove, podsjetnike, oznake i privitke datoteka za potpuno upravljanje zadacima u jednom alatu.
Samostalno hostiranje Vikunje na VPS-u čuva sve vaše zadatke i podatke o projektima privatnima bez pretplate po korisniku. CalDAV sinkronizacija donosi zadatke u aplikacije kalendara, sučelje prilagođeno mobilnim uređajima radi na bilo kojem uređaju, a dijeljenje s timom s dozvolama temeljenim na ulogama podržava i osobnu i kolaborativnu upotrebu.
Vikunja ključne značajke
Više načina prikaza
Prebacujte se između prikaza popisa, Kanban ploče, Gantt vremenske trake i tabličnog prikaza za rad sa zadacima u formatu koji preferirate.
Timska suradnja
Dijelite projekte s članovima tima koristeći dozvole temeljene na ulogama za pregledavanje, uređivanje i dodjeljivanje zadataka.
CalDAV sinkronizacija
Sinkronizirajte zadatke i rokove s bilo kojom kalendarskom aplikacijom koja podržava CalDAV, uključujući Apple Kalendar i Thunderbird.
Podsjetnici i obavijesti
Postavite podsjetnike za zadatke putem e-pošte ili push obavijesti kako biste bili u toku s rokovima bez ručnog provjeravanja aplikacije.
Hijerarhijski projekti
Organizirajte rad u ugniježđene projekte i podprojekte kako bi odražavali složene timske ili organizacijske strukture.
Zašto pokrenuti Vikunja na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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