Vikunja je samostalno hostirana aplikacija za upravljanje zadacima i projektima koja podržava više načina prikaza uključujući popis, Kanban ploču, Ganttov grafikon i tablicu. Omogućuje hijerarhijsko ugniježđivanje projekata, dodjeljivanje zadataka, rokove, podsjetnike, oznake i privitke datoteka za potpuno upravljanje zadacima u jednom alatu.

Samostalno hostiranje Vikunje na VPS-u čuva sve vaše zadatke i podatke o projektima privatnima bez pretplate po korisniku. CalDAV sinkronizacija donosi zadatke u aplikacije kalendara, sučelje prilagođeno mobilnim uređajima radi na bilo kojem uređaju, a dijeljenje s timom s dozvolama temeljenim na ulogama podržava i osobnu i kolaborativnu upotrebu.