Postavite Maputnik instalacijom jednim klikom.
Besplatan i otvoren vizualni uređivač za stilove karata MapLibre i Mapbox GL JSON, izrađen za programere i kartografe.
Odaberite VPS plan za Maputnik
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Maputnik
Maputnik je standardni vizualni uređivač otvorenog koda za specifikaciju stila MapLibre GL, koji se koristi za dizajniranje vektorskih osnovnih karata za web i mobilne aplikacije. Umjesto ručnog uređivanja JSON-a, slojeve, svojstva bojenja, izraze i filtre sastavljate putem WYSIWYG uređivača uživo sinkroniziranog sa stvarnim pregledom MapLibre GL-a.
Samostalno hostiranje Maputnika na vlastitom VPS-u čuva vlasničke datoteke stila, URL-ove poslužitelja pločica i API ključeve unutar vaše infrastrukture, umjesto da ovisi o javnoj demonstraciji na maplibre.org. Implementacija se isporučuje kao jedinstveni statički front-end koji poslužuje službeni Maputnik binarni program, tako da se dizajnerski rad u potpunosti odvija na strani preglednika bez potrebe za vanjskim ovisnostima o kartografskim uslugama.
Maputnik ključne značajke
WYSIWYG uređivač stilova
Vizualno uredite MapLibre i Mapbox GL JSON stilove uz pregled karte uživo koji se ažurira dok podešavate slojeve, boje, fontove i izraze ovisne o zumiranju.
Potpuna pokrivenost specifikacije stila
Podržava svaki tip sloja specifikacije stila MapLibre GL — ispunu, liniju, simbol, raster, sjenčanje brda, toplinsku kartu — s ulazima svjesnim tipa za svojstva bojanja i izgleda.
Izrazi vođeni podacima
Izradite i otklonite pogreške izraza filtra i svojstava s ugrađenom provjerom valjanosti, tako da stilovi mogu reagirati na atribute značajki, razinu zumiranja i stanje izvođenja.
Preglednik vektorskih pločica
Pregledajte izvore vektorskih pločica sloj po sloj kako biste točno vidjeli koje su značajke i svojstva dostupni prije nego što ih povežete u svom stilu.
Uvoz i izvoz stilova
Učitajte stilove s URL-a, prenesite JSON ili zalijepite iz međuspremnika, zatim izvezite gotovu datoteku stila spremnu za korištenje u MapLibre GL JS ili izvornim SDK-ovima.
Prilagođeni izvori pločica
Usmjerite uređivač na vlastite krajnje točke vektorskih ili rasterskih pločica, OpenMapTiles ili MBTiles poslužitelje kako biste dizajnirali stilove prema podacima koje vaša aplikacija zapravo poslužuje.
Zašto pokrenuti Maputnik na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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