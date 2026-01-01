Maputnik je standardni vizualni uređivač otvorenog koda za specifikaciju stila MapLibre GL, koji se koristi za dizajniranje vektorskih osnovnih karata za web i mobilne aplikacije. Umjesto ručnog uređivanja JSON-a, slojeve, svojstva bojenja, izraze i filtre sastavljate putem WYSIWYG uređivača uživo sinkroniziranog sa stvarnim pregledom MapLibre GL-a.

Samostalno hostiranje Maputnika na vlastitom VPS-u čuva vlasničke datoteke stila, URL-ove poslužitelja pločica i API ključeve unutar vaše infrastrukture, umjesto da ovisi o javnoj demonstraciji na maplibre.org. Implementacija se isporučuje kao jedinstveni statički front-end koji poslužuje službeni Maputnik binarni program, tako da se dizajnerski rad u potpunosti odvija na strani preglednika bez potrebe za vanjskim ovisnostima o kartografskim uslugama.