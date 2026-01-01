Dozzle je web sučelje bez konfiguracije za praćenje logova Docker kontejnera u stvarnom vremenu. Automatski otkriva svaki kontejner na hostu i prenosi njihov izlaz izravno u čisto, responzivno korisničko sučelje preglednika — bez agenata za logove, bez vanjske pohrane, bez postavljanja osim montiranja Docker socketa.

Programeri ga koriste za istovremeno praćenje više usluga tijekom otklanjanja pogrešaka, dok se operateri oslanjaju na njega za brzu trijažu incidenata. Snažno pretraživanje i filtriranje olakšavaju izoliranje točnih linija logova koje trebate bez napuštanja preglednika. Uz minimalnu potrošnju resursa i bez ovisnosti o bazi podataka, Dozzle udobno radi uz produkcijska opterećenja na bilo kojem VPS-u.