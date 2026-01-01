Postavite Dozzle instalacijom jednim klikom.
Lagano web sučelje za pregledavanje logova Docker kontejnera u stvarnom vremenu s trenutnim otkrivanjem kontejnera i bez potrebne konfiguracije.
Odaberite VPS plan za Dozzle
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Dozzle
Dozzle je web sučelje bez konfiguracije za praćenje logova Docker kontejnera u stvarnom vremenu. Automatski otkriva svaki kontejner na hostu i prenosi njihov izlaz izravno u čisto, responzivno korisničko sučelje preglednika — bez agenata za logove, bez vanjske pohrane, bez postavljanja osim montiranja Docker socketa.
Programeri ga koriste za istovremeno praćenje više usluga tijekom otklanjanja pogrešaka, dok se operateri oslanjaju na njega za brzu trijažu incidenata. Snažno pretraživanje i filtriranje olakšavaju izoliranje točnih linija logova koje trebate bez napuštanja preglednika. Uz minimalnu potrošnju resursa i bez ovisnosti o bazi podataka, Dozzle udobno radi uz produkcijska opterećenja na bilo kojem VPS-u.
Dozzle ključne značajke
Stvarnovremensko strujanje dnevnika
Prikazuje izlaz kontejnera uživo izravno u preglednik s automatskim pomicanjem, tako da vidite nove retke dnevnika onog trenutka kada su zapisani.
Trenutno otkrivanje kontejnera
Automatski otkriva sve pokrenute spremnike na hostu — nije potrebna ručna konfiguracija za početak pregledavanja logova.
Pretraživanje i filtriranje
Pretražite sadržaj loga po ključnoj riječi ili filtrirajte po nazivu spremnika i vremenskom rasponu kako biste brzo izolirali pogreške i relevantne događaje.
Višekontejnerski prikaz
Pratite nekoliko usluga jednu pored druge u jednom prozoru preglednika, smanjujući prebacivanje konteksta tijekom sesija otklanjanja pogrešaka.
Bez vanjskih ovisnosti
Zahtijeva samo Docker socket — bez baze podataka, bez log shippera i bez agentskih procesa koji troše dodatne resurse.
Zašto pokrenuti Dozzle na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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