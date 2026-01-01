TimescaleDB proširuje PostgreSQL s izvornim mogućnostima vremenskih serija, objedinjavajući hipertablice, automatsko particioniranje, kontinuirane agregate i naprednu kompresiju povrh SQL pogona koji timovi već poznaju. Budući da je ispod haube PostgreSQL, svaki postojeći driver, ORM, BI alat i ekstenzija — uključujući PostGIS i pg_vector — nastavlja raditi bez promjena.

Samostalno hostiranje TimescaleDB-a na vlastitom VPS-u drži telemetriju velikog volumena, tokove IoT senzora i financijske tick podatke pod vašom kontrolom bez naplate po podatkovnoj točki ili naknada za izlazni promet. HA slika objedinjuje Patroni i uobičajene PostgreSQL alate, dajući vam temelj spreman za produkciju za radna opterećenja metrike, nadzora i analitike.