Do 69% popusta za TimescaleDB

Postavite TimescaleDB jednostavnom instalacijom jednim klikom.

Baza podataka vremenskih serija izgrađena na PostgreSQL-u — kombinirajući poznavanje SQL-a sa skalom i brzinom namjenski izgrađene TSDB.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite TimescaleDB jednostavnom instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za TimescaleDB

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99
7,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99
7,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz TimescaleDB

TimescaleDB proširuje PostgreSQL s izvornim mogućnostima vremenskih serija, objedinjavajući hipertablice, automatsko particioniranje, kontinuirane agregate i naprednu kompresiju povrh SQL pogona koji timovi već poznaju. Budući da je ispod haube PostgreSQL, svaki postojeći driver, ORM, BI alat i ekstenzija — uključujući PostGIS i pg_vector — nastavlja raditi bez promjena.

Samostalno hostiranje TimescaleDB-a na vlastitom VPS-u drži telemetriju velikog volumena, tokove IoT senzora i financijske tick podatke pod vašom kontrolom bez naplate po podatkovnoj točki ili naknada za izlazni promet. HA slika objedinjuje Patroni i uobičajene PostgreSQL alate, dajući vam temelj spreman za produkciju za radna opterećenja metrike, nadzora i analitike.

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Što možete izgraditi uz {name}

TimescaleDB ključne značajke

Hipertablice

Automatski particionirajte vremenske serije podataka preko blokova za brze unose i upite na razini milijardi redaka, bez promjene načina na koji pišete SQL.

Izvorna kompresija

Stupčana kompresija obično smanjuje povijesne podatke za 90 %+, smanjujući troškove pohrane dok nedavne retke zadržava brzim za ažuriranje i upite.

Kontinuirani agregati

Materijalizirani rollupi osvježavaju se inkrementalno u pozadini, tako da nadzorne ploče s podacima starim mjesecima ili godinama ostaju responzivne u djeliću sekunde.

Potpuna PostgreSQL kompatibilnost

Radi sa svakim PostgreSQL klijentom, ORM-om i proširenjem — uključujući PostGIS za geoprostorne podatke i pg_vector za AI ugradnje — bez ikakvog napora za migraciju.

Pravila o zadržavanju podataka

Odbacite ili smanjite uzorkovanje starih blokova automatski prema rasporedu, čuvajući aktivne podatke na brzoj pohrani i ispunjavajući zahtjeve za zadržavanje usklađenosti.

Zašto pokrenuti TimescaleDB na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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