Postavite TimescaleDB jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Baza podataka vremenskih serija izgrađena na PostgreSQL-u — kombinirajući poznavanje SQL-a sa skalom i brzinom namjenski izgrađene TSDB.
Odaberite VPS plan za TimescaleDB
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz TimescaleDB
TimescaleDB proširuje PostgreSQL s izvornim mogućnostima vremenskih serija, objedinjavajući hipertablice, automatsko particioniranje, kontinuirane agregate i naprednu kompresiju povrh SQL pogona koji timovi već poznaju. Budući da je ispod haube PostgreSQL, svaki postojeći driver, ORM, BI alat i ekstenzija — uključujući PostGIS i pg_vector — nastavlja raditi bez promjena.
Samostalno hostiranje TimescaleDB-a na vlastitom VPS-u drži telemetriju velikog volumena, tokove IoT senzora i financijske tick podatke pod vašom kontrolom bez naplate po podatkovnoj točki ili naknada za izlazni promet. HA slika objedinjuje Patroni i uobičajene PostgreSQL alate, dajući vam temelj spreman za produkciju za radna opterećenja metrike, nadzora i analitike.
TimescaleDB ključne značajke
Hipertablice
Automatski particionirajte vremenske serije podataka preko blokova za brze unose i upite na razini milijardi redaka, bez promjene načina na koji pišete SQL.
Izvorna kompresija
Stupčana kompresija obično smanjuje povijesne podatke za 90 %+, smanjujući troškove pohrane dok nedavne retke zadržava brzim za ažuriranje i upite.
Kontinuirani agregati
Materijalizirani rollupi osvježavaju se inkrementalno u pozadini, tako da nadzorne ploče s podacima starim mjesecima ili godinama ostaju responzivne u djeliću sekunde.
Potpuna PostgreSQL kompatibilnost
Radi sa svakim PostgreSQL klijentom, ORM-om i proširenjem — uključujući PostGIS za geoprostorne podatke i pg_vector za AI ugradnje — bez ikakvog napora za migraciju.
Pravila o zadržavanju podataka
Odbacite ili smanjite uzorkovanje starih blokova automatski prema rasporedu, čuvajući aktivne podatke na brzoj pohrani i ispunjavajući zahtjeve za zadržavanje usklađenosti.
Zašto pokrenuti TimescaleDB na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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