Castopod je sveobuhvatna platforma za hosting podcasta otvorenog koda izgrađena za kreatore koji žele profesionalne mogućnosti objavljivanja bez oslanjanja na usluge hostinga trećih strana. Omogućuje upravljanje epizodama, automatsko generiranje RSS feeda za distribuciju na sve glavne platforme, detaljnu analitiku slušatelja i integraciju ActivityPub-a za decentralizirano društveno umrežavanje — sve u jednom samostalno hostiranom paketu.

Hosting vašeg podcasta na vlastitom VPS-u znači da posjedujete podatke o svojoj publici, izbjegavate naknade za propusnost po preuzimanju i zadržavate potpunu kontrolu nad distribucijom i monetizacijom sadržaja bez vezanosti za platformu.