Postavite Castopod instalacijom jednim klikom.
Platforma za hosting podcasta otvorenog koda s analitikom, društvenim značajkama i ugrađenim alatima za monetizaciju.
Odaberite VPS plan za Castopod
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Castopod
Castopod je sveobuhvatna platforma za hosting podcasta otvorenog koda izgrađena za kreatore koji žele profesionalne mogućnosti objavljivanja bez oslanjanja na usluge hostinga trećih strana. Omogućuje upravljanje epizodama, automatsko generiranje RSS feeda za distribuciju na sve glavne platforme, detaljnu analitiku slušatelja i integraciju ActivityPub-a za decentralizirano društveno umrežavanje — sve u jednom samostalno hostiranom paketu.
Hosting vašeg podcasta na vlastitom VPS-u znači da posjedujete podatke o svojoj publici, izbjegavate naknade za propusnost po preuzimanju i zadržavate potpunu kontrolu nad distribucijom i monetizacijom sadržaja bez vezanosti za platformu.
Castopod ključne značajke
Automatska RSS distribucija
Automatski generira i održava vaš RSS feed podcasta, čime vašu emisiju čini dostupnom na Spotifyju, Apple Podcastima i svim većim direktorijima.
Analitika slušatelja
Detaljne statistike preuzimanja, demografski podaci i metrike angažmana daju vam uvid u publiku potreban za strateški rast vaše emisije.
Ugrađena monetizacija
Premium pretplate i značajke podrške slušatelja omogućuju vam izgradnju održivog podcast poslovanja izravno na vlastitoj infrastrukturi.
ActivityPub integracija
Povežite se s Fediverseom tako da slušatelji na decentraliziranim društvenim platformama mogu pratiti, komentirati i komunicirati bez napuštanja svoje omiljene aplikacije.
Višekorisnička suradnja
Dozvole temeljene na ulogama omogućuju timovima upravljanje epizodama, analitikom i objavljivanjem za više podcast serija s jedne nadzorne ploče.
Zašto pokrenuti Castopod na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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