Postavite Usertour instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostirana platforma za uvođenje korisnika za izradu obilazaka proizvoda unutar aplikacije, kontrolnih lista i anketa bez dobavljača trećih strana.
Odaberite VPS plan za Usertour
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Usertour
Usertour je platforma otvorenog koda za ukrcavanje korisnika i angažman proizvoda koja timovima za proizvode omogućuje izradu obilazaka unutar aplikacije, kontrolnih lista, anketa i pokretača izravno unutar njihove web aplikacije — bez uskog grla u inženjeringu za svaki novi tijek. To je samostalno hostana alternativa za Appcues, Userpilot i Userflow, dajući vam potpunu kontrolu nad podacima o ukrcavanju korisnika i uklanjajući cijene po mjesečno aktivnom korisniku.
Samostalno hostanje Usertoura na vašem vlastitom VPS-u znači da podaci o ponašanju korisnika i analitika ukrcavanja ostaju na vašoj infrastrukturi. Izbjegavate praćenje vaših korisnika od strane trećih strana, ispunjavate zahtjeve za rezidenciju podataka i nikada ne nailazite na cjenovni zid kako vaša korisnička baza raste. Podrška za više okruženja omogućuje vam sigurno testiranje tijekova u testnom okruženju prije nego što ih promovirate u produkciju.
Usertour ključne značajke
Obilasci proizvoda u aplikaciji
Izradite interaktivne vodiče korak po korak koji vode nove korisnike do njihovog prvog trenutka vrijednosti bez pisanja koda za svaki tijek.
Kontrolne liste za uvođenje
Izradite kontrolne popise temeljene na zadacima koji prikazuju ključne značajke i prate napredak svakog korisnika kroz proces uvođenja.
Napredno korisničko ciljanje
Segmentirajte korisnike prema prilagođenim atributima i događajima kako biste prikazali pravi tijek pravom korisniku u točno pravo vrijeme.
Analitika toka
Pratite preglede, dovršenja i stope odustajanja za svaki tijek kako biste točno identificirali gdje se korisnici isključuju.
Podrška za više okruženja
Održavajte odvojena produkcijska i testna okruženja kako bi se tokovi mogli temeljito testirati prije nego što dođu do stvarnih korisnika.
Ankete u aplikaciji
Prikupljajte kontekstualne povratne informacije putem anketa pokrenutih specifičnim korisničkim radnjama, događajima dovršetka ili pravilima temeljenim na vremenu.
Zašto pokrenuti Usertour na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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