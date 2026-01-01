Usertour je platforma otvorenog koda za ukrcavanje korisnika i angažman proizvoda koja timovima za proizvode omogućuje izradu obilazaka unutar aplikacije, kontrolnih lista, anketa i pokretača izravno unutar njihove web aplikacije — bez uskog grla u inženjeringu za svaki novi tijek. To je samostalno hostana alternativa za Appcues, Userpilot i Userflow, dajući vam potpunu kontrolu nad podacima o ukrcavanju korisnika i uklanjajući cijene po mjesečno aktivnom korisniku.

Samostalno hostanje Usertoura na vašem vlastitom VPS-u znači da podaci o ponašanju korisnika i analitika ukrcavanja ostaju na vašoj infrastrukturi. Izbjegavate praćenje vaših korisnika od strane trećih strana, ispunjavate zahtjeve za rezidenciju podataka i nikada ne nailazite na cjenovni zid kako vaša korisnička baza raste. Podrška za više okruženja omogućuje vam sigurno testiranje tijekova u testnom okruženju prije nego što ih promovirate u produkciju.