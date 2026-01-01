RomM je sveobuhvatna platforma za upravljanje ROM-ovima s vlastitim hostingom koja raspršene datoteke igara pretvara u organiziranu knjižnicu s mogućnošću pretraživanja. Automatski obogaćuje vašu kolekciju s naslovnicama, snimkama zaslona i opisima s IGDB-a i MobyGames-a, podržavajući stotine platformi od arkadnih klasika do modernih konzola.

Samostalno hostiranje RomM-a znači da vaša kolekcija igara ostaje na vašoj vlastitoj infrastrukturi — bez brige o uvjetima korištenja pohrane u oblaku, bez ograničenja propusnosti i bez mjesečnih naknada. Vi kontrolirate tko ima pristup, a vaša knjižnica raste bez ograničenja dok dodajete nove platforme ili kompletirate zbirke.