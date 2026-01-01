Postavite RomM instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostiran upravitelj ROM-ova koji organizira kolekcije retro igara s metapodacima, naslovnicama i igranjem putem preglednika.
Odaberite VPS plan za RomM
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz RomM
RomM je sveobuhvatna platforma za upravljanje ROM-ovima s vlastitim hostingom koja raspršene datoteke igara pretvara u organiziranu knjižnicu s mogućnošću pretraživanja. Automatski obogaćuje vašu kolekciju s naslovnicama, snimkama zaslona i opisima s IGDB-a i MobyGames-a, podržavajući stotine platformi od arkadnih klasika do modernih konzola.
Samostalno hostiranje RomM-a znači da vaša kolekcija igara ostaje na vašoj vlastitoj infrastrukturi — bez brige o uvjetima korištenja pohrane u oblaku, bez ograničenja propusnosti i bez mjesečnih naknada. Vi kontrolirate tko ima pristup, a vaša knjižnica raste bez ograničenja dok dodajete nove platforme ili kompletirate zbirke.
RomM ključne značajke
Automatski metapodaci
Dohvaća naslovnice, snimke zaslona i opise s IGDB-a i MobyGames-a, eliminirajući sate ručnog katalogiziranja za velike kolekcije.
Igranje temeljeno na pregledniku
Igrajte igre izravno u pregledniku putem EmulatorJS-a i RuffleRS-a bez instaliranja emulatora na svaki uređaj.
Višeplatformska podrška
Organizira kolekcije koje obuhvaćaju NES, SNES, PlayStation, arkadne igre i stotine drugih platformi pod jednim jedinstvenim sučeljem.
Korisničke dozvole
Granularne kontrole pristupa omogućuju vam dijeljenje svoje biblioteke s obitelji ili prijateljima dok administrativne funkcije ostaju ograničene.
Višedatotečno grupiranje igara
Automatski otkriva i grupira naslove s više diskova, regionalne varijante i revizije tako da se svaka igra prikazuje kao jedan unos.
Zašto pokrenuti RomM na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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