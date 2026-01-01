Postavite Kong instalacijom jednim klikom.
Visokoučinkovit API gateway otvorenog koda za upravljanje, osiguravanje i skaliranje mikrousluga i API-ja.
Odaberite VPS plan za Kong
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Kong
Kong je najrašireniji open-source API gateway na svijetu, izgrađen na OpenRestyju (Nginx + LuaJIT) za kašnjenje manje od milisekunde u velikom opsegu. Nalazi se ispred vaših usluga za obradu autentifikacije, ograničavanja stope, usmjeravanja prometa i vidljivosti kroz bogati ekosustav od 50+ dodataka — bez mijenjanja koda vaše aplikacije.
Pokretanje Konga na vlastitom VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad API prometom, konfiguracijom dodataka i osjetljivim vjerodajnicama bez cijena temeljenih na korištenju za upravljane API gateway usluge. Ova implementacija uključuje PostgreSQL za pohranjivanje Kongove konfiguracije i spremna je za upravljanje API-jem u produkciji od trenutka pokretanja.
Kong ključne značajke
Centralizirana autentifikacija
Provedite OAuth 2.0, JWT, API ključeve i HMAC autentifikaciju na svim uslugama s jedne kontrolne točke.
Ograničenje stope
Zaštitite uzvodne usluge od skokova prometa postavljanjem ograničenja stope zahtjeva po potrošaču ili globalno, bez izmjena koda.
Ekosustav dodataka
Proširite Kong s 50+ službenih dodataka za bilježenje, predmemoriranje, transformacije i integracije trećih strana.
Admin GUI
Upravljajte rutama, uslugama, potrošačima i dodacima putem ugrađenog web sučelja Kong Manager na portu 8002.
Višeprotokolna podrška
Usmjeravajte HTTP, HTTPS, gRPC, WebSocket i TCP promet putem jednog pristupnika uz balansiranje opterećenja prilagođeno protokolu.
Zašto pokrenuti Kong na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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