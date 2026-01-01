Kong je najrašireniji open-source API gateway na svijetu, izgrađen na OpenRestyju (Nginx + LuaJIT) za kašnjenje manje od milisekunde u velikom opsegu. Nalazi se ispred vaših usluga za obradu autentifikacije, ograničavanja stope, usmjeravanja prometa i vidljivosti kroz bogati ekosustav od 50+ dodataka — bez mijenjanja koda vaše aplikacije.

Pokretanje Konga na vlastitom VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad API prometom, konfiguracijom dodataka i osjetljivim vjerodajnicama bez cijena temeljenih na korištenju za upravljane API gateway usluge. Ova implementacija uključuje PostgreSQL za pohranjivanje Kongove konfiguracije i spremna je za upravljanje API-jem u produkciji od trenutka pokretanja.