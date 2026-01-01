Outline je brza, kolaborativna baza znanja dizajnirana za timove koji cijene i lijep dizajn i besprijekorno uređivanje u stvarnom vremenu. Izgrađen oko Markdown editora sa slash naredbama, ugniježđenim hijerarhijama dokumenata i organizacijom temeljenom na kolekcijama, pruža inženjerskim, proizvodnim i operativnim timovima strukturirani radni prostor za dokumentaciju koja je funkcionalna i vizualno privlačna. Povijest verzija, granularne dozvole i podrška za više SSO pružatelja čine ga prikladnim za organizacije bilo koje veličine.

Samostalno hostiranje Outlinea na vlastitom VPS-u znači bez ograničenja cijena po korisniku — neograničen broj članova tima uz fiksni trošak infrastrukture. Vaša dokumentacija i intelektualno vlasništvo ostaju pod vašom kontrolom bez pristupa podacima trećih strana, dok PostgreSQL i Redis rade lokalno za optimalne performanse bez ovisnosti o vanjskim uslugama.