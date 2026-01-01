Postavite Outline instalacijom jednim klikom.
Moderna baza znanja i wiki otvorenog koda s suradnjom u stvarnom vremenu, snažnim pretraživanjem i prekrasnim Markdown uređivanjem za timove.
Odaberite VPS plan za Outline
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Outline
Outline je brza, kolaborativna baza znanja dizajnirana za timove koji cijene i lijep dizajn i besprijekorno uređivanje u stvarnom vremenu. Izgrađen oko Markdown editora sa slash naredbama, ugniježđenim hijerarhijama dokumenata i organizacijom temeljenom na kolekcijama, pruža inženjerskim, proizvodnim i operativnim timovima strukturirani radni prostor za dokumentaciju koja je funkcionalna i vizualno privlačna. Povijest verzija, granularne dozvole i podrška za više SSO pružatelja čine ga prikladnim za organizacije bilo koje veličine.
Samostalno hostiranje Outlinea na vlastitom VPS-u znači bez ograničenja cijena po korisniku — neograničen broj članova tima uz fiksni trošak infrastrukture. Vaša dokumentacija i intelektualno vlasništvo ostaju pod vašom kontrolom bez pristupa podacima trećih strana, dok PostgreSQL i Redis rade lokalno za optimalne performanse bez ovisnosti o vanjskim uslugama.
Outline ključne značajke
Suradnja u stvarnom vremenu
Više članova tima može istovremeno uređivati isti dokument s ugrađenim komentarima i prijedlozima, čineći sprinteve dokumentacije i cikluse pregleda besprijekornima.
Snažno cjelovito tekstualno pretraživanje
Trenutno pretražujte sve dokumente i zbirke, s rezultatima rangiranim prema relevantnosti, tako da se prave informacije pojave u sekundama, a ne minutama pregledavanja.
Fleksibilna autentifikacija
Integrira se s Googleom, Slackom, Azure AD-om, GitHubom i prilagođenim OIDC pružateljima, omogućujući timovima prijavu s postojećim vjerodajnicama bez upravljanja zasebnim računima.
Povijest verzija
Svaka promjena dokumenta prati se uz pregled razlika i potpunu obnovu, što timovima pruža sigurnosnu mrežu za slučajne izmjene i revizijski trag za usklađenost.
Organizacija zbirke
Organizirajte dokumente u ugniježđene hijerarhije i kolekcije s detaljnim kontrolama dijeljenja za javnost, tim ili privatno, koje odgovaraju bilo kojoj timskoj strukturi.
Zašto pokrenuti Outline na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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