Postavite useSend instalacijom jednim klikom.
Infrastruktura za slanje e-pošte otvorenog koda — samostalno hostirajte svoju platformu za transakcijsku i marketinšku e-poštu.
Odaberite VPS plan za useSend
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz useSend
useSend je open-source alternativa za Resend, SendGrid i Postmark koja vam omogućuje da posjedujete cijeli svoj sustav za slanje e-pošte. Izgrađen na Next.js-u s AWS SES-om kao pozadinom za isporuku, pruža čist REST API i SMTP pristupnik za transakcijske i marketinške e-mailove — bez naknada po e-mailu ili zaključavanja na dobavljača.
Samostalno hostiranje useSend-a na vašem VPS-u stavlja vaše domene za slanje, liste pretplatnika i analitiku e-pošte u potpunosti pod vašu kontrolu. Dobivate jedinstvenu nadzornu ploču za praćenje isporučivosti, upravljanje domenama, rukovanje odbijanjima i webhookovima te zakazivanje kampanja — sve iz infrastrukture koju posjedujete.
useSend ključne značajke
REST API i SMTP
Šaljite e-poštu putem REST API-ja prilagođenog programerima ili standardnog SMTP-a — izravno kompatibilno s postojećim aplikacijama i bibliotekama e-pošte.
Analitika dostave
Praćenje isporučenih, otvorenih, kliknutih i odbijenih e-poruka u stvarnom vremenu s ugrađenom analitičkom nadzornom pločom.
Upravljanje domenama
Dodajte i potvrdite prilagođene domene za slanje uz smjernice za DNS zapise, zadržavajući reputaciju e-pošte vezanu uz vlastitu infrastrukturu.
Zakazano slanje
Stavite e-poštu u red čekanja za buduću isporuku koristeći Schedule API, omogućujući drip kampanje i transakcijske tokove prilagođene vremenskim zonama.
Webhook događaji
Primajte događaje isporuke u stvarnom vremenu — odbijanja, pritužbe, otvaranja i klikove — putem konfigurabilnih web-kuka za daljnju obradu.
Zašto pokrenuti useSend na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i ne mogu biti više zadivljen. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.
Istražite više aplikacija za implementaciju
AList
Samohostirani popis datoteka i WebDAV poslužitelj s podrškom za 30+ pozadinskih sustava za pohranu
AnonUpload
AnonUpload je sigurna anonimna aplikacija za dijeljenje datoteka bez zahtjeva za bazom podataka