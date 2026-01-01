useSend je open-source alternativa za Resend, SendGrid i Postmark koja vam omogućuje da posjedujete cijeli svoj sustav za slanje e-pošte. Izgrađen na Next.js-u s AWS SES-om kao pozadinom za isporuku, pruža čist REST API i SMTP pristupnik za transakcijske i marketinške e-mailove — bez naknada po e-mailu ili zaključavanja na dobavljača.

Samostalno hostiranje useSend-a na vašem VPS-u stavlja vaše domene za slanje, liste pretplatnika i analitiku e-pošte u potpunosti pod vašu kontrolu. Dobivate jedinstvenu nadzornu ploču za praćenje isporučivosti, upravljanje domenama, rukovanje odbijanjima i webhookovima te zakazivanje kampanja — sve iz infrastrukture koju posjedujete.