Overleaf je kolaborativni LaTeX uređivač temeljen na pregledniku koji koriste milijuni istraživača, akademika i inženjera diljem svijeta. On zamjenjuje lokalne LaTeX instalacije okruženjem temeljenim na oblaku gdje timovi mogu pisati, kompajlirati i pregledavati dokumente u stvarnom vremenu — uz potpunu LaTeX podršku uključujući prilagođene pakete, BibTeX i unakrsno referenciranje.

Samostalno hostiranje Overleafa na vlastitom VPS-u drži osjetljiva istraživanja, vlasničke rukopise i institucionalne dokumente u potpunosti pod vašom kontrolom. Dobivate istu kolaboraciju u stvarnom vremenu i bogati cjevovod za kompilaciju LaTeX-a kao i usluga u oblaku, bez da podaci napuštaju vašu infrastrukturu ili zahtijevaju SaaS pretplate po korisniku.