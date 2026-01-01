Postavite Overleaf jednim klikom.
Suradnički LaTeX uređivač otvorenog koda za znanstveno pisanje, istraživačke radove i tehničke dokumente.
Odaberite VPS plan za Overleaf
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Overleaf
Overleaf je kolaborativni LaTeX uređivač temeljen na pregledniku koji koriste milijuni istraživača, akademika i inženjera diljem svijeta. On zamjenjuje lokalne LaTeX instalacije okruženjem temeljenim na oblaku gdje timovi mogu pisati, kompajlirati i pregledavati dokumente u stvarnom vremenu — uz potpunu LaTeX podršku uključujući prilagođene pakete, BibTeX i unakrsno referenciranje.
Samostalno hostiranje Overleafa na vlastitom VPS-u drži osjetljiva istraživanja, vlasničke rukopise i institucionalne dokumente u potpunosti pod vašom kontrolom. Dobivate istu kolaboraciju u stvarnom vremenu i bogati cjevovod za kompilaciju LaTeX-a kao i usluga u oblaku, bez da podaci napuštaju vašu infrastrukturu ili zahtijevaju SaaS pretplate po korisniku.
Overleaf ključne značajke
Suradnja u stvarnom vremenu
Više autora istovremeno uređuje isti LaTeX dokument, pri čemu se promjene odmah pojavljuju svim suradnicima.
Potpuna LaTeX kompilacija
Kompilira dokumente s pdfLaTeX-om, XeLaTeX-om i LuaLaTeX-om, uključujući podršku za prilagođene pakete, BibTeX i Biber bibliografije.
Povijest verzija
Svaka spremljena verzija dokumenta zadržava se, omogućujući vam usporedbu promjena i vraćanje bilo kojeg prethodnog stanja vašeg projekta.
Bogata knjižnica predložaka
Započnite nove dokumente iz ugrađene biblioteke akademskih, časopisnih, diplomskih i prezentacijskih predložaka bez ručnog postavljanja.
Praćenje promjena
Pregledajte i prihvatite ili odbijte pojedinačne izmjene od suradnika, usklađujući se s procesima pregleda koji se koriste u akademskom izdavaštvu.
Git integracija
Guranje i povlačenje projekata iz Git repozitorija, omogućujući lokalne tijekove rada za uređivanje uz uređivač temeljen na pregledniku.
Zašto pokrenuti Overleaf na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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