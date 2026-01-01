Postavite Traduoru jednim klikom.
Samohostirana platforma za upravljanje prijevodima za timove s REST API-jem, pristupom temeljenim na ulogama i uvozom/izvozom u više formata.
Odaberite VPS plan za Traduora
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Traduora
Traduora je samostalno hostirana platforma za upravljanje prijevodima dizajnirana za razvojne timove koji upravljaju lokalizacijom na više jezika. Pruža čisto web sučelje za organiziranje projekata prevođenja, s podrškom za uvoz i izvoz u JSON, YAML i CSV formatima.
Samostalno hostiranje Traduore na VPS-u čuva sve vaše podatke o lokalizaciji privatnima i izravno se integrira s CI/CD cjevovodima putem svog REST API-ja. Kontrola pristupa temeljena na ulogama omogućuje vam pozivanje prevoditelja, recenzenata i programera s odgovarajućim dopuštenjima, dok povijest prijevoda prati svaku promjenu napravljenu na nizu znakova.
Traduora ključne značajke
REST API integracija
Automatizirajte uvoz i izvoz prijevoda u svom CI/CD cjevovodu koristeći puni REST API bez ručne intervencije.
Višeformati izvoz
Izvezite prijevode kao JSON, YAML, CSV i druge formate kako biste ih izravno ubacili u bilo koji framework ili sustav za izradu.
Pristup temeljen na ulogama
Dodijelite programerima, prevoditeljima i recenzentima različite razine dopuštenja kako bi projekti bili organizirani i sigurni.
Povijest prijevoda
Svaka promjena na prijevodu se prati, omogućujući vam reviziju izmjena i povratak na prethodne verzije.
Zašto pokrenuti Traduora na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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