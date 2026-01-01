Traduora je samostalno hostirana platforma za upravljanje prijevodima dizajnirana za razvojne timove koji upravljaju lokalizacijom na više jezika. Pruža čisto web sučelje za organiziranje projekata prevođenja, s podrškom za uvoz i izvoz u JSON, YAML i CSV formatima.

Samostalno hostiranje Traduore na VPS-u čuva sve vaše podatke o lokalizaciji privatnima i izravno se integrira s CI/CD cjevovodima putem svog REST API-ja. Kontrola pristupa temeljena na ulogama omogućuje vam pozivanje prevoditelja, recenzenata i programera s odgovarajućim dopuštenjima, dok povijest prijevoda prati svaku promjenu napravljenu na nizu znakova.