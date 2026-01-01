Postavite ProjectSend uz instalaciju jednim klikom.
Profesionalna platforma za dijeljenje datoteka usmjerena na klijente, sa zasebnim računima za svakog klijenta, praćenjem preuzimanja i detaljnim kontrolama pristupa za agencije i tvrtke.
Odaberite VPS plan za ProjectSend
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz ProjectSend
ProjectSend je platforma za isporuku datoteka otvorenog koda izgrađena za tvrtke koje trebaju dijeliti datoteke s određenim klijentima, a ne s javnošću. Svaki klijent dobiva vlastitu prijavu i vidi samo datoteke koje su mu dodijeljene, dok administratori prate svako preuzimanje, postavljaju datume isteka za osjetljive materijale i primaju obavijesti kada primatelji pristupe novim prijenosima — stvarajući odgovornu, brendiranu alternativu generičkim vezama za pohranu u oblaku.
Hostiranje ProjectSend-a na vašem VPS-u čuva povjerljive klijentske datoteke — ugovore, financijske dokumente, dizajnersku imovinu — na infrastrukturi koju u potpunosti kontrolirate, bez naknada po korisniku, bez ograničenja pohrane i s mogućnošću prilagodbe brendiranja kako bi odgovaralo identitetu vašeg poslovanja.
ProjectSend ključne značajke
Klijentski računi
Svaki klijent dobiva namjensku prijavu i vidi samo datoteke koje su mu dodijeljene, čime svaka veza ostaje privatna i organizirana bez dijeljenih javnih poveznica.
Praćenje preuzimanja
Detaljni zapisi aktivnosti pokazuju točno tko je preuzeo koju datoteku i kada, pružajući dokaz o isporuci za usklađenost i smanjujući e-poštu s pitanjem „jeste li je primili?”.
Datumi isteka
Postavite automatski istek valjanosti za osjetljive dokumente tako da se pristup opozove nakon definiranog razdoblja, smanjujući izloženost bez ručnog čišćenja.
Obavijesti e-poštom
Klijenti primaju automatske e-poruke kada su nove datoteke dostupne, eliminirajući potrebu da ih se zasebno obavještava nakon svakog prijenosa.
Prilagođeno brendiranje
Prilagodljive teme i logotipi predstavljaju profesionalni portal za datoteke s vlastitim brandom koji odražava identitet vaše agencije ili tvrtke umjesto generičke usluge.
Zašto pokrenuti ProjectSend na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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