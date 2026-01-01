ProjectSend je platforma za isporuku datoteka otvorenog koda izgrađena za tvrtke koje trebaju dijeliti datoteke s određenim klijentima, a ne s javnošću. Svaki klijent dobiva vlastitu prijavu i vidi samo datoteke koje su mu dodijeljene, dok administratori prate svako preuzimanje, postavljaju datume isteka za osjetljive materijale i primaju obavijesti kada primatelji pristupe novim prijenosima — stvarajući odgovornu, brendiranu alternativu generičkim vezama za pohranu u oblaku.

Hostiranje ProjectSend-a na vašem VPS-u čuva povjerljive klijentske datoteke — ugovore, financijske dokumente, dizajnersku imovinu — na infrastrukturi koju u potpunosti kontrolirate, bez naknada po korisniku, bez ograničenja pohrane i s mogućnošću prilagodbe brendiranja kako bi odgovaralo identitetu vašeg poslovanja.