Postavite VERT instalacijom jednim klikom.
Pretvarač datoteka otvorenog koda koji radi u potpunosti u pregledniku koristeći WebAssembly — bez prijenosa datoteka, potpuna privatnost.
Odaberite VPS plan za VERT
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz VERT
VERT je alat za pretvorbu datoteka otvorenog koda koji sve obrađuje lokalno u pregledniku koristeći WebAssembly. Datoteke nikada ne napuštaju korisnikov uređaj — nema obrade na strani poslužitelja, nema prijenosa i nema zadržavanja podataka. Pretvara dokumente, slike, audio i video zapise koristeći FFmpeg-WASM.
Samostalno hostiranje VERT-a na VPS-u čini ga dostupnim kao privatni timski alat kojem se može pristupiti iz bilo kojeg preglednika bez oslanjanja na usluge pretvorbe trećih strana. Skupna pretvorba s funkcijom povuci i ispusti, bez ograničenja veličine datoteka i bez ovisnosti o oblaku čini ga praktičnom alternativom za radne procese osjetljive na privatnost.
VERT ključne značajke
Obrada samo u pregledniku
Sva konverzija se odvija lokalno koristeći WebAssembly — datoteke nikada ne napuštaju korisnikov preglednik, osiguravajući potpunu privatnost podataka.
Bez ograničenja veličine datoteke
Za razliku od oblačnih konvertera s ograničenjima prijenosa, VERT obrađuje datoteke bilo koje veličine izravno u pregledniku koristeći dostupnu memoriju uređaja.
Višeformatna podrška
Pretvorite dokumente, slike, audio i video u desecima formata koristeći FFmpeg-WASM konverzijski mehanizam.
Skupna konverzija
Povucite i ispustite više datoteka odjednom i pretvorite ih sve u jednoj skupnoj operaciji bez ponavljanja koraka.
Zašto pokrenuti VERT na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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