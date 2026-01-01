VERT je alat za pretvorbu datoteka otvorenog koda koji sve obrađuje lokalno u pregledniku koristeći WebAssembly. Datoteke nikada ne napuštaju korisnikov uređaj — nema obrade na strani poslužitelja, nema prijenosa i nema zadržavanja podataka. Pretvara dokumente, slike, audio i video zapise koristeći FFmpeg-WASM.

Samostalno hostiranje VERT-a na VPS-u čini ga dostupnim kao privatni timski alat kojem se može pristupiti iz bilo kojeg preglednika bez oslanjanja na usluge pretvorbe trećih strana. Skupna pretvorba s funkcijom povuci i ispusti, bez ograničenja veličine datoteka i bez ovisnosti o oblaku čini ga praktičnom alternativom za radne procese osjetljive na privatnost.