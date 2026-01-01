Postavite Hugo instalacijom jednim klikom.
Najbrži generator statičnih stranica na svijetu za izradu stranica s dokumentacijom, blogova i portfelja.
Odaberite VPS plan za Hugo
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Hugo
Hugo je najbrži generator statičkih stranica na svijetu, napisan u Go-u i sposoban izgraditi kompletne web stranice u milisekundama. Pokreće portale za dokumentaciju, marketinške stranice, osobne blogove i korporativna web-mjesta za timove u rasponu od pojedinačnih programera do velikih organizacija poput Kubernetes, Netlify i Let's Encrypt.
Samostalno ugošćivanje Huga na vlastitom VPS-u daje vam trajno razvojno okruženje dostupno s bilo kojeg mjesta — idealno za distribuirane timove, automatizirane procese izgradnje i okruženja za testiranje. Struktura vaše stranice, konfiguracija teme i sadržaj uvijek su dostupni putem SSH-a bez oslanjanja na bilo koju uslugu hostinga treće strane.
Hugo ključne značajke
Milisekundna vremena izrade
Hugo izrađuje čak i velike stranice s tisućama stranica za manje od sekunde, dramatično brže od generatora temeljenih na JavaScriptu.
Nula ovisnosti
Hugo se isporučuje kao jedna binarna datoteka bez ovisnosti o izvršavanju, eliminirajući sukobe verzija i pojednostavljujući procese implementacije.
Ugrađena obrada resursa
Izvorna obrada slika, JavaScript povezivanje, Sass kompilacija i podrška za TailwindCSS bez dodatnih alata za izradu.
Poslužitelj za ponovno učitavanje uživo
Ugrađeni razvojni poslužitelj trenutačno odražava promjene sadržaja i dizajna, ubrzavajući iteraciju tijekom razvoja web-mjesta.
Višejezična podrška
Izvorna i18n sa sadržajem po jeziku, URL-ovima i izbornicima pojednostavljuje izradu višejezičnih stranica bez dodataka.
Zašto pokrenuti Hugo na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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