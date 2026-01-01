Hugo je najbrži generator statičkih stranica na svijetu, napisan u Go-u i sposoban izgraditi kompletne web stranice u milisekundama. Pokreće portale za dokumentaciju, marketinške stranice, osobne blogove i korporativna web-mjesta za timove u rasponu od pojedinačnih programera do velikih organizacija poput Kubernetes, Netlify i Let's Encrypt.

Samostalno ugošćivanje Huga na vlastitom VPS-u daje vam trajno razvojno okruženje dostupno s bilo kojeg mjesta — idealno za distribuirane timove, automatizirane procese izgradnje i okruženja za testiranje. Struktura vaše stranice, konfiguracija teme i sadržaj uvijek su dostupni putem SSH-a bez oslanjanja na bilo koju uslugu hostinga treće strane.