Ombi je standardni samostalno hostirani sustav zahtjeva za kućanstva koja koriste Plex, Emby ili Jellyfin. Korisnici se prijavljuju sa svojim postojećim računom medijskog poslužitelja i traže filmove, TV emisije, glazbene albume i 4K sadržaj putem dotjeranog web sučelja prilagođenog mobilnim uređajima. Svaki zahtjev ulazi u konfigurabilni red čekanja za odobrenje, zatim automatski prosljeđuje odobrene stavke na Sonarr, Radarr, Lidarr ili CouchPotato radi ispunjenja.

Samostalno hostiranje Ombija na VPS-u vašim korisnicima pruža jasan "prvo pitaj" lijevak u vašu medijsku biblioteku i vama daje jedno mjesto za odobravanje, odbijanje ili skupno rješavanje dolaznih zahtjeva — bez izlaganja vaših Arr administratorskih ploča kućanstvu.