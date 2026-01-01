Postavite Ombi jednim klikom.
Samostalno hostiran sustav za zahtjeve za Plex, Emby i Jellyfin — korisnici traže filmove i serije, vi odobravate i automatski ispunjavate.
Odaberite VPS plan za Ombi
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Ombi
Ombi je standardni samostalno hostirani sustav zahtjeva za kućanstva koja koriste Plex, Emby ili Jellyfin. Korisnici se prijavljuju sa svojim postojećim računom medijskog poslužitelja i traže filmove, TV emisije, glazbene albume i 4K sadržaj putem dotjeranog web sučelja prilagođenog mobilnim uređajima. Svaki zahtjev ulazi u konfigurabilni red čekanja za odobrenje, zatim automatski prosljeđuje odobrene stavke na Sonarr, Radarr, Lidarr ili CouchPotato radi ispunjenja.
Samostalno hostiranje Ombija na VPS-u vašim korisnicima pruža jasan "prvo pitaj" lijevak u vašu medijsku biblioteku i vama daje jedno mjesto za odobravanje, odbijanje ili skupno rješavanje dolaznih zahtjeva — bez izlaganja vaših Arr administratorskih ploča kućanstvu.
Ombi ključne značajke
Plex, Emby i Jellyfin prijava
Korisnici se prijavljuju sa svojim postojećim vjerodajnicama medijskog poslužitelja tako da nema zasebnog računa za upravljanje, a dozvole ostaju sinkronizirane.
Zahtjevi za filmove, TV, glazbu i 4K
Kvota po kategoriji, ograničenja po korisniku i pravila odobravanja omogućuju vam da prilagodite što svaki korisnik može zatražiti bez ručnog nadzora.
Automatsko ispunjenje putem Arr
Odobreni zahtjevi izravno se prosljeđuju u Sonarr, Radarr i Lidarr putem njihovih REST API-ja tako da se sadržaj automatski preuzima, obrađuje i sprema u knjižnicu.
Zatraži obavijesti
Discord, Pushover, Pushbullet, Telegram, Slack, e-pošta i push obavijesti mobilne aplikacije održavaju administratore i korisnike sinkroniziranima dok zahtjevi napreduju.
Korisničko sučelje i aplikacije prilagođene mobitelima
Uglađeno responzivno web sučelje plus prateće iOS i Android aplikacije omogućuju članovima kućanstva zahtijevanje i praćenje sadržaja s bilo kojeg uređaja.
Zašto pokrenuti Ombi na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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