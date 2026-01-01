Do 69% popusta za Ombi

Postavite Ombi jednim klikom.

Samostalno hostiran sustav za zahtjeve za Plex, Emby i Jellyfin — korisnici traže filmove i serije, vi odobravate i automatski ispunjavate.

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Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Ombi jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Ombi

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Ombi

Ombi je standardni samostalno hostirani sustav zahtjeva za kućanstva koja koriste Plex, Emby ili Jellyfin. Korisnici se prijavljuju sa svojim postojećim računom medijskog poslužitelja i traže filmove, TV emisije, glazbene albume i 4K sadržaj putem dotjeranog web sučelja prilagođenog mobilnim uređajima. Svaki zahtjev ulazi u konfigurabilni red čekanja za odobrenje, zatim automatski prosljeđuje odobrene stavke na Sonarr, Radarr, Lidarr ili CouchPotato radi ispunjenja.

Samostalno hostiranje Ombija na VPS-u vašim korisnicima pruža jasan "prvo pitaj" lijevak u vašu medijsku biblioteku i vama daje jedno mjesto za odobravanje, odbijanje ili skupno rješavanje dolaznih zahtjeva — bez izlaganja vaših Arr administratorskih ploča kućanstvu.

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Što možete izgraditi uz {name}

Ombi ključne značajke

Plex, Emby i Jellyfin prijava

Korisnici se prijavljuju sa svojim postojećim vjerodajnicama medijskog poslužitelja tako da nema zasebnog računa za upravljanje, a dozvole ostaju sinkronizirane.

Zahtjevi za filmove, TV, glazbu i 4K

Kvota po kategoriji, ograničenja po korisniku i pravila odobravanja omogućuju vam da prilagodite što svaki korisnik može zatražiti bez ručnog nadzora.

Automatsko ispunjenje putem Arr

Odobreni zahtjevi izravno se prosljeđuju u Sonarr, Radarr i Lidarr putem njihovih REST API-ja tako da se sadržaj automatski preuzima, obrađuje i sprema u knjižnicu.

Zatraži obavijesti

Discord, Pushover, Pushbullet, Telegram, Slack, e-pošta i push obavijesti mobilne aplikacije održavaju administratore i korisnike sinkroniziranima dok zahtjevi napreduju.

Korisničko sučelje i aplikacije prilagođene mobitelima

Uglađeno responzivno web sučelje plus prateće iOS i Android aplikacije omogućuju članovima kućanstva zahtijevanje i praćenje sadržaja s bilo kojeg uređaja.

Zašto pokrenuti Ombi na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
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