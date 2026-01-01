Postavite Gogs jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Bezbolna samostalno hostana Git usluga napisana u Go-u — lagana, brza i jednostavna za pokretanje na bilo kojem poslužitelju.
Odaberite VPS plan za Gogs
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Gogs
Gogs (Go Git usluga) je samostalno hostana Git usluga izgrađena za jednostavnost i minimalno korištenje resursa. Napisana u Go-u, pruža upravljanje repozitorijima, praćenje problema, podršku za wiki i organizaciju tima putem čistog web sučelja, te učinkovito radi čak i na malim VPS instancama.
Samostalno hostanje Gogs-a čuva vaš izvorni kod na infrastrukturi koju posjedujete, bez naknada po korisniku i bez ovisnosti o vanjskim hosting platformama. Ova implementacija povezuje Gogs s PostgreSQL-om za pouzdanu pohranu podataka i uključuje prosljeđivanje SSH porta za standardne Git push i pull radne procese.
Gogs ključne značajke
Hosting Git repozitorija
Potpuno upravljanje repozitorijem s pregledavanjem grana, poviješću commita i tijekovima rada za zahtjeve spajanja u jednostavnom web sučelju.
Praćenje problema
Ugrađeni sustav za praćenje problema s oznakama, prekretnicama i dodjeljivanjem održava projektni rad organiziranim uz kod.
SSH i HTTPS Git pristup
Programeri izvršavaju push i pull putem SSH-a ili HTTPS-a koristeći standardne Git klijente bez ikakvih promjena u tijeku rada.
Minimalno korištenje resursa
Gogs radi na hardveru niske specifikacije, što ga čini praktičnim izborom za Git hosting za male poslužitelje i kućne laboratorije.
Webhook integracije
Podrška za webhook pokreće CI/CD sustave i vanjske usluge prilikom push događaja za automatizirane cjevovode za izgradnju i implementaciju.
Zašto pokrenuti Gogs na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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