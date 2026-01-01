Gogs (Go Git usluga) je samostalno hostana Git usluga izgrađena za jednostavnost i minimalno korištenje resursa. Napisana u Go-u, pruža upravljanje repozitorijima, praćenje problema, podršku za wiki i organizaciju tima putem čistog web sučelja, te učinkovito radi čak i na malim VPS instancama.

Samostalno hostanje Gogs-a čuva vaš izvorni kod na infrastrukturi koju posjedujete, bez naknada po korisniku i bez ovisnosti o vanjskim hosting platformama. Ova implementacija povezuje Gogs s PostgreSQL-om za pouzdanu pohranu podataka i uključuje prosljeđivanje SSH porta za standardne Git push i pull radne procese.