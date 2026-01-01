FalkorDB je open-source engine grafičke baze podataka izgrađen na Redis-u, dizajniran za grafičke upite visokih performansi koristeći OpenCypher upitni jezik. Pohranjuje grafičke podatke izvorno u memoriji, omogućujući vrijeme prolaska manje od milisekunde kroz složene odnose entiteta — što ga čini izvrsnim rješenjem za GraphRAG cjevovode, sustave preporuka, otkrivanje prijevara, grafove identiteta i analizu mrežne topologije.

FalkorDB dolazi s ugrađenim korisničkim sučeljem temeljenim na pregledniku na portu 3000, omogućujući vam istraživanje grafova, pokretanje Cypher upita i vizualizaciju odnosa čvorova i rubova bez ikakvih dodatnih alata. Samostalno hostiranje na vlastitom VPS-u drži vaše grafičke podatke potpuno pod vašom kontrolom bez ograničenja upita, bez cijena po čvoru i s izravnim pristupom za fino podešavanje postavki performansi.