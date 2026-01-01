Postavite FalkorDB instalacijom jednim klikom.
Visokoučinkovita grafička baza podataka izgrađena za GraphRAG, grafove znanja i Cypher upite u stvarnom vremenu u velikom opsegu.
Odaberite VPS plan za FalkorDB
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz FalkorDB
FalkorDB je open-source engine grafičke baze podataka izgrađen na Redis-u, dizajniran za grafičke upite visokih performansi koristeći OpenCypher upitni jezik. Pohranjuje grafičke podatke izvorno u memoriji, omogućujući vrijeme prolaska manje od milisekunde kroz složene odnose entiteta — što ga čini izvrsnim rješenjem za GraphRAG cjevovode, sustave preporuka, otkrivanje prijevara, grafove identiteta i analizu mrežne topologije.
FalkorDB dolazi s ugrađenim korisničkim sučeljem temeljenim na pregledniku na portu 3000, omogućujući vam istraživanje grafova, pokretanje Cypher upita i vizualizaciju odnosa čvorova i rubova bez ikakvih dodatnih alata. Samostalno hostiranje na vlastitom VPS-u drži vaše grafičke podatke potpuno pod vašom kontrolom bez ograničenja upita, bez cijena po čvoru i s izravnim pristupom za fino podešavanje postavki performansi.
FalkorDB ključne značajke
OpenCypher jezik upita
Pišite izražajne grafičke upite koristeći OpenCypher, industrijski standardni deklarativni jezik za pretraživanje čvorova, bridova i uzoraka.
Ugrađeno Web UI
Istražite grafove, pokrenite Cypher upite i vizualizirajte odnose izravno u pregledniku bez instaliranja dodatnih klijentskih alata.
Performanse u memoriji
Podaci grafa pohranjuju se izvorno u memoriji, omogućujući vrijeme prolaska u djeliću milisekunde čak i preko duboko povezanih odnosa s više skokova.
GraphRAG spremno
Optimizirano za sustave generiranja potpomognutog dohvaćanjem koji zahtijevaju precizno prelaženje grafova znanja niske latencije tijekom inferencije.
Kompatibilan s Redis protokolom
Govori Redis protokol tako da se bilo koja klijentska biblioteka za Redis može povezati s FalkorDB-om bez dodatnih upravljačkih programa ili prilagođenih SDK-ova.
Autentifikacija lozinkom
Osigurajte pristup uz autentifikaciju lozinkom na razini Redis-a, čuvajući vaše grafičke podatke zaštićenima od neovlaštenih veza.
Zašto pokrenuti FalkorDB na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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