Do 69% popusta za FalkorDB

Postavite FalkorDB instalacijom jednim klikom.

Visokoučinkovita grafička baza podataka izgrađena za GraphRAG, grafove znanja i Cypher upite u stvarnom vremenu u velikom opsegu.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite FalkorDB instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za FalkorDB

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz FalkorDB

FalkorDB je open-source engine grafičke baze podataka izgrađen na Redis-u, dizajniran za grafičke upite visokih performansi koristeći OpenCypher upitni jezik. Pohranjuje grafičke podatke izvorno u memoriji, omogućujući vrijeme prolaska manje od milisekunde kroz složene odnose entiteta — što ga čini izvrsnim rješenjem za GraphRAG cjevovode, sustave preporuka, otkrivanje prijevara, grafove identiteta i analizu mrežne topologije.

FalkorDB dolazi s ugrađenim korisničkim sučeljem temeljenim na pregledniku na portu 3000, omogućujući vam istraživanje grafova, pokretanje Cypher upita i vizualizaciju odnosa čvorova i rubova bez ikakvih dodatnih alata. Samostalno hostiranje na vlastitom VPS-u drži vaše grafičke podatke potpuno pod vašom kontrolom bez ograničenja upita, bez cijena po čvoru i s izravnim pristupom za fino podešavanje postavki performansi.

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Što možete izgraditi uz {name}

FalkorDB ključne značajke

OpenCypher jezik upita

Pišite izražajne grafičke upite koristeći OpenCypher, industrijski standardni deklarativni jezik za pretraživanje čvorova, bridova i uzoraka.

Ugrađeno Web UI

Istražite grafove, pokrenite Cypher upite i vizualizirajte odnose izravno u pregledniku bez instaliranja dodatnih klijentskih alata.

Performanse u memoriji

Podaci grafa pohranjuju se izvorno u memoriji, omogućujući vrijeme prolaska u djeliću milisekunde čak i preko duboko povezanih odnosa s više skokova.

GraphRAG spremno

Optimizirano za sustave generiranja potpomognutog dohvaćanjem koji zahtijevaju precizno prelaženje grafova znanja niske latencije tijekom inferencije.

Kompatibilan s Redis protokolom

Govori Redis protokol tako da se bilo koja klijentska biblioteka za Redis može povezati s FalkorDB-om bez dodatnih upravljačkih programa ili prilagođenih SDK-ova.

Autentifikacija lozinkom

Osigurajte pristup uz autentifikaciju lozinkom na razini Redis-a, čuvajući vaše grafičke podatke zaštićenima od neovlaštenih veza.

Zašto pokrenuti FalkorDB na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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