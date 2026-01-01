mStream je lagani poslužitelj za streaming glazbe temeljen na Node.js-u, fokusiran na postavljanje vaše kolekcije online uz minimalno podešavanje. Svoju glazbu ubacite u volumen biblioteke i mStream je automatski skenira, indeksira i poslužuje putem čistog, responzivnog web playera — plus izvorne iOS i Android aplikacije koje koriste isti backend API za offline slušanje i neprekidnu reprodukciju na mobilnim uređajima.

Samostalno hostanje mStreama na VPS-u daje vam privatni, uvijek dostupan pristup vašoj glazbenoj biblioteci s bilo kojeg uređaja, bez ograničenja pohrane, ograničenja uređaja ili promjena licenciranja komercijalnih streaming usluga. Zadani javni način rada prioritizira trenutnu upotrebljivost; računi po korisniku mogu se dodati putem administratorskog sučelja nakon što odlučite javno izložiti poslužitelj.