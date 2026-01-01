Postavite mStream instalacijom jednim klikom.
Lagan, samohostirajući poslužitelj za streaming glazbe s elegantnim web playerom i nativnim mobilnim aplikacijama.
Odaberite VPS plan za mStream
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz mStream
mStream je lagani poslužitelj za streaming glazbe temeljen na Node.js-u, fokusiran na postavljanje vaše kolekcije online uz minimalno podešavanje. Svoju glazbu ubacite u volumen biblioteke i mStream je automatski skenira, indeksira i poslužuje putem čistog, responzivnog web playera — plus izvorne iOS i Android aplikacije koje koriste isti backend API za offline slušanje i neprekidnu reprodukciju na mobilnim uređajima.
Samostalno hostanje mStreama na VPS-u daje vam privatni, uvijek dostupan pristup vašoj glazbenoj biblioteci s bilo kojeg uređaja, bez ograničenja pohrane, ograničenja uređaja ili promjena licenciranja komercijalnih streaming usluga. Zadani javni način rada prioritizira trenutnu upotrebljivost; računi po korisniku mogu se dodati putem administratorskog sučelja nakon što odlučite javno izložiti poslužitelj.
mStream ključne značajke
Biblioteka za ispuštanje i strujanje
Dodajte datoteke u mapu s glazbom i mStream ih automatski preuzima — nema ručnog koraka uvoza, nema skenera medijske biblioteke za prvo konfiguriranje.
Nativne mobilne aplikacije
Službene iOS i Android aplikacije povezuju se s vašim poslužiteljem za offline reprodukciju, besprijekorne prijelaze i transkodiranje prilagođeno mobilnoj mreži.
Višekorisnički računi
Neobavezni korisnički računi s kontrolom pristupa po knjižnici omogućuju kućanstvima dijeljenje jednog poslužitelja bez spajanja glazbenih kolekcija.
Responzivan web reproduktor
Moderni HTML5 player koji glatko radi na stolnim i mobilnim preglednicima s popisima za reprodukciju, pretraživanjem, omotima albuma i nasumičnom reprodukcijom.
Admin sučelje za podešavanje
Administratorsko sučelje uživo upravlja preklopnikom javnog načina rada, prijenosima, izmjenama datoteka i zaključavanjem računa bez ponovnog pokretanja poslužitelja.
Zašto pokrenuti mStream na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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