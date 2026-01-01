PeerTube je besplatna, otvorena, federirana platforma za video hosting izgrađena kao samostalna alternativa za YouTube i Vimeo. Svaka PeerTube instanca je neovisna, ali međusobno povezana putem ActivityPub protokola, tako da vaši gledatelji mogu pratiti kanale s bilo kojeg drugog PeerTube poslužitelja dok svaki videozapis, komentar i pretplata žive na infrastrukturi koju vi kontrolirate.

WebRTC peer-to-peer streaming omogućuje gledateljima da dijele propusnost jedni s drugima, tako da jedan popularan videozapis ne sruši vaš poslužitelj tijekom prometnih špica. Uključeni PostgreSQL, Redis i cjevovod za transkodiranje rade u potpunosti na vašem VPS-u, dajući kreatorima i zajednicama potpuno vlasništvo nad njihovim sadržajem, publikom i politikama moderiranja — bez algoritamskog feeda, bez demonetizacije, bez posrednika oglašivača.