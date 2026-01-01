Postavite PeerTube instalacijom jednim klikom.
Federirana peer-to-peer video platforma za objavljivanje i dijeljenje videozapisa bez ovisnosti o YouTubeu ili centralnoj infrastrukturi.
Odaberite VPS plan za PeerTube
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz PeerTube
PeerTube je besplatna, otvorena, federirana platforma za video hosting izgrađena kao samostalna alternativa za YouTube i Vimeo. Svaka PeerTube instanca je neovisna, ali međusobno povezana putem ActivityPub protokola, tako da vaši gledatelji mogu pratiti kanale s bilo kojeg drugog PeerTube poslužitelja dok svaki videozapis, komentar i pretplata žive na infrastrukturi koju vi kontrolirate.
WebRTC peer-to-peer streaming omogućuje gledateljima da dijele propusnost jedni s drugima, tako da jedan popularan videozapis ne sruši vaš poslužitelj tijekom prometnih špica. Uključeni PostgreSQL, Redis i cjevovod za transkodiranje rade u potpunosti na vašem VPS-u, dajući kreatorima i zajednicama potpuno vlasništvo nad njihovim sadržajem, publikom i politikama moderiranja — bez algoritamskog feeda, bez demonetizacije, bez posrednika oglašivača.
PeerTube ključne značajke
Federirano putem ActivityPub-a
Gledatelji s bilo koje PeerTube, Mastodon ili druge ActivityPub instance mogu pratiti vaš kanal, komentirati i dijeliti videozapise diljem Fediversea.
Peer-to-peer streaming
WebRTC u pregledniku smanjuje propusnost servera tako što omogućuje gledateljima dijeljenje video isječaka, tako da viralni prijenos ne sruši vaš VPS.
Ugrađeno transkodiranje
Automatsko transkodiranje generira više razina kvalitete za svaku učitanu datoteku — od 240p do 4K — bez vanjskih usluga transkodiranja.
Prijenos uživo i RTMP
Prenosite uživo s OBS-a ili bilo kojeg RTMP-kompatibilnog kodera izravno na vaš PeerTube kanal uz snimanje i reprize.
Upravljanje kanalima i popisima za reprodukciju
Organizirajte videozapise u kanale, popise za reprodukciju i serije s prilagođenim sličicama, opisima i dopuštenjima za suradnike.
Otvoreni API i ugradnje
Ugradite videozapise bilo gdje s jednolinijskim iframeom i integrirajte se s vanjskim alatima putem potpuno dokumentiranog REST API-ja.
Zašto pokrenuti PeerTube na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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