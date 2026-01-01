Centrifugo je poslužitelj za razmjenu poruka u stvarnom vremenu otvorenog koda, neovisan o jeziku, koji isporučuje trenutne poruke povezanim korisnicima putem WebSocket-a, HTTP-streaminga, Server-Sent Events-a, WebTransport-a i gRPC-a. Bilo koji pozadinski sustav — bez obzira na jezik ili okvir — može objavljivati poruke putem jednostavnog HTTP ili gRPC API-ja, što olakšava dodavanje značajki u stvarnom vremenu postojećim aplikacijama bez njihovog prepisivanja.

Samostalno hostiranje Centrifuga na vašem VPS-u eliminira naknade po poruci i po vezi koje naplaćuju komercijalne usluge u stvarnom vremenu poput Pusher-a ili Ably-ja, dok vam daje potpunu kontrolu nad skaliranjem, usmjeravanjem podataka i sigurnosnom konfiguracijom.