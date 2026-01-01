Postavite Centrifugo uz instalaciju jednim klikom.
Skalabilan poslužitelj za razmjenu poruka u stvarnom vremenu za izradu aplikacija uživo s WebSocketom i pub/sub razmjenom poruka.
Odaberite VPS plan za Centrifugo
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Centrifugo
Centrifugo je poslužitelj za razmjenu poruka u stvarnom vremenu otvorenog koda, neovisan o jeziku, koji isporučuje trenutne poruke povezanim korisnicima putem WebSocket-a, HTTP-streaminga, Server-Sent Events-a, WebTransport-a i gRPC-a. Bilo koji pozadinski sustav — bez obzira na jezik ili okvir — može objavljivati poruke putem jednostavnog HTTP ili gRPC API-ja, što olakšava dodavanje značajki u stvarnom vremenu postojećim aplikacijama bez njihovog prepisivanja.
Samostalno hostiranje Centrifuga na vašem VPS-u eliminira naknade po poruci i po vezi koje naplaćuju komercijalne usluge u stvarnom vremenu poput Pusher-a ili Ably-ja, dok vam daje potpunu kontrolu nad skaliranjem, usmjeravanjem podataka i sigurnosnom konfiguracijom.
Centrifugo ključne značajke
Jezično neovisna integracija
Bilo koji backend može objavljivati poruke putem jednostavnog HTTP ili gRPC API-ja, tako da dodate značajke u stvarnom vremenu bez promjene vašeg postojećeg tehnološkog skupa.
Povijest poruka i oporavak
Pohranjuje nedavne poruke po kanalu i automatski ponavlja propuštene događaje klijentima koji se ponovno povezuju, sprječavajući gubitak podataka tijekom kratkih prekida veze.
Horizontalna skalabilnost
Motor podržan Redisom omogućuje vam pokretanje više Centrifugo čvorova i rukovanje milijunima istodobnih veza kako vaša korisnička baza raste.
Praćenje prisutnosti
Prati koji su korisnici online u svakom kanalu i emitira događaje pridruživanja/napuštanja, omogućujući značajke poput indikatora tipkanja i popisa aktivnih korisnika.
Ugrađena administracijska ploča
Pratite veze, kanale i protok poruka u stvarnom vremenu putem web administratorskog sučelja bez postavljanja zasebnih alata za promatranje.
Zašto pokrenuti Centrifugo na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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