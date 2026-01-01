Memos je samostalno hostirana aplikacija za bilježenje izgrađena oko jednostavne vremenske trake koja uklanja prepreke tradicionalnih alata za bilježenje — bez naslova, bez mapa, samo tipkajte i spremite. Podržava Markdown formatiranje, organizaciju pomoću hashtagova, privitke slika, pretraživanje cijelog teksta i pristup za više korisnika iz jednog laganog spremnika podržanog od strane SQLite-a.

Pokretanje Memosa na vlastitom VPS-u znači da vaše bilješke nikada ne dodiruju poslužitelj treće strane, naknade za pretplatu su ukinute, a vaša cijela prikupljena baza znanja ostaje dostupna neograničeno bez rizika od gašenja usluga koja utječu na komercijalne platforme za bilježenje.