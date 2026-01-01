Postavite Memos jednim klikom.
Lagana aplikacija za bilježenje, s fokusom na privatnost, s besprijekornom vremenskom trakom za trenutno bilježenje misli.
Odaberite VPS plan za Memos
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Memos
Memos je samostalno hostirana aplikacija za bilježenje izgrađena oko jednostavne vremenske trake koja uklanja prepreke tradicionalnih alata za bilježenje — bez naslova, bez mapa, samo tipkajte i spremite. Podržava Markdown formatiranje, organizaciju pomoću hashtagova, privitke slika, pretraživanje cijelog teksta i pristup za više korisnika iz jednog laganog spremnika podržanog od strane SQLite-a.
Pokretanje Memosa na vlastitom VPS-u znači da vaše bilješke nikada ne dodiruju poslužitelj treće strane, naknade za pretplatu su ukinute, a vaša cijela prikupljena baza znanja ostaje dostupna neograničeno bez rizika od gašenja usluga koja utječu na komercijalne platforme za bilježenje.
Memos ključne značajke
Besprekorno prikupljanje
Nisu potrebni naslovi ni mape — otvorite aplikaciju, upišite svoju misao i spremite u nekoliko sekundi bez prekidanja vašeg radnog procesa.
Markdown podrška
Formatirajte bilješke s naslovima, blokovima koda, kontrolnim popisima i poveznicama koristeći standardnu Markdown sintaksu.
Hashtag organizacija
Označite bilješke hashtagovima dok pišete i odmah filtrirajte vremensku traku kako biste pregledali bilo koju temu ili projekt.
Pretraga cijelog teksta
Pronađite bilo koju bilješku kroz cijelu vašu povijest u milisekundama bez navigacije kroz hijerarhije mapa.
Potpuna privatnost
Sve bilješke ostaju na vašem VPS-u — bez analize oglašavanja, bez sinkronizacije u oblaku s trećim stranama i bez pretplate.
Zašto pokrenuti Memos na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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