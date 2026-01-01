Do 69% popusta za Memos

Postavite Memos jednim klikom.

Lagana aplikacija za bilježenje, s fokusom na privatnost, s besprijekornom vremenskom trakom za trenutno bilježenje misli.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Memos jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Memos

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Memos

Memos je samostalno hostirana aplikacija za bilježenje izgrađena oko jednostavne vremenske trake koja uklanja prepreke tradicionalnih alata za bilježenje — bez naslova, bez mapa, samo tipkajte i spremite. Podržava Markdown formatiranje, organizaciju pomoću hashtagova, privitke slika, pretraživanje cijelog teksta i pristup za više korisnika iz jednog laganog spremnika podržanog od strane SQLite-a.

Pokretanje Memosa na vlastitom VPS-u znači da vaše bilješke nikada ne dodiruju poslužitelj treće strane, naknade za pretplatu su ukinute, a vaša cijela prikupljena baza znanja ostaje dostupna neograničeno bez rizika od gašenja usluga koja utječu na komercijalne platforme za bilježenje.

Krenite
Što možete izgraditi uz {name}

Memos ključne značajke

Besprekorno prikupljanje

Nisu potrebni naslovi ni mape — otvorite aplikaciju, upišite svoju misao i spremite u nekoliko sekundi bez prekidanja vašeg radnog procesa.

Markdown podrška

Formatirajte bilješke s naslovima, blokovima koda, kontrolnim popisima i poveznicama koristeći standardnu Markdown sintaksu.

Hashtag organizacija

Označite bilješke hashtagovima dok pišete i odmah filtrirajte vremensku traku kako biste pregledali bilo koju temu ili projekt.

Pretraga cijelog teksta

Pronađite bilo koju bilješku kroz cijelu vašu povijest u milisekundama bez navigacije kroz hijerarhije mapa.

Potpuna privatnost

Sve bilješke ostaju na vašem VPS-u — bez analize oglašavanja, bez sinkronizacije u oblaku s trećim stranama i bez pretplate.

Zašto pokrenuti Memos na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

Provjera...

Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
Krenite
Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀

Noel
Noel

Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.

Omkar
Omkar

Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.

Sylvain
Sylvain

Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.

Martin K
Martin K

Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.

30-dnevno jamstvo povrata novca

Isprobajte bez rizika uz naše 30-dnevno jamstvo povrata novca. Za detalje pogledajte našu Politiku povrata.

Započnite

Istražite više aplikacija za implementaciju

AFFiNE

AFFiNE

Sveobuhvatni radni prostor koji kombinira dokumente, bijele ploče i baze podataka uz AI

Implementacija
AppFlowy

AppFlowy

AppFlowy je radni prostor otvorenog koda pokretan umjetnom inteligencijom i alternativa Notionu.

Implementacija
BeaverHabits

BeaverHabits

Minimalistički samohostirani alat za praćenje navika fokusiran na dnevne provjere i nizove

Implementacija
Pogledajte sve aplikacije

Stalo nam je do vaše privatnosti

Ova web stranica koristi kolačiće potrebne za pravilan rad stranice i dobivanje podataka o tome kako s njome komunicirate, kao i u marketinške svrhe. Prihvaćanjem pristajete na korištenje kolačića za ciljano oglašavanje, personalizaciju i analitiku kako je opisano u našoj Izjavi o kolačićima.