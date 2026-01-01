Postavite Diun jednim klikom.
Lagan alat koji prati Docker slike za ažuriranja i šalje obavijesti na vaš željeni kanal.
Odaberite VPS plan za Diun
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Diun
Diun (Docker Image Update Notifier) je lagani CLI alat koji nadzire vaše Docker slike i obavještava vas u trenutku kada se nova verzija objavi u registru. Podržava Docker Hub, GitHub Container Registry, GitLab, Quay i privatne registre, provjeravajući prema konfigurabilnom cron rasporedu s jitterom za raspodjelu opterećenja.
Samostalno hostiranje Diuna na vašem VPS-u znači da radi kontinuirano uz vaše kontejnere, s punim pristupom Docker socketu za automatsko otkrivanje kontejnera. Vi posjedujete usmjeravanje obavijesti — Slack, Discord, e-pošta, webhooks i više — bez slanja metapodataka slike uslugama praćenja trećih strana.
Diun ključne značajke
Automatsko praćenje slike
Otkriva i prati sve pokrenute spremnike prema zadanim postavkama, tako da se nova postavljanja prate bez ikakve ručne konfiguracije.
Fleksibilne obavijesti
Podržava Slack, Discord, e-poštu, web-hookove i druge kanale tako da obavijesti o ažuriranjima stignu do vašeg tima gdje god radili.
Cron zakazivanje
Provjere se izvode prema konfigurabilnom rasporedu s opcionalnim odstupanjem kako bi se izbjeglo preopterećenje registara tijekom vršnih sati.
Višeregistarska podrška
Radi s Docker Hubom, GitHubom, GitLabom, Quayom i privatnim registrima, pokrivajući cijeli vaš ekosustav slika spremnika.
Zašto pokrenuti Diun na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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