Diun (Docker Image Update Notifier) je lagani CLI alat koji nadzire vaše Docker slike i obavještava vas u trenutku kada se nova verzija objavi u registru. Podržava Docker Hub, GitHub Container Registry, GitLab, Quay i privatne registre, provjeravajući prema konfigurabilnom cron rasporedu s jitterom za raspodjelu opterećenja.

Samostalno hostiranje Diuna na vašem VPS-u znači da radi kontinuirano uz vaše kontejnere, s punim pristupom Docker socketu za automatsko otkrivanje kontejnera. Vi posjedujete usmjeravanje obavijesti — Slack, Discord, e-pošta, webhooks i više — bez slanja metapodataka slike uslugama praćenja trećih strana.