Gonic je besplatan Subsonic poslužitelj otvorenog koda napisan u Go-u. Omogućuje vam osobnu uslugu strujanja glazbe koja radi s desecima popularnih klijenata kompatibilnih sa Subsonicom — Symfonium, Amperfy, Dsub, Strawberry i više — tako da možete slušati vlastitu biblioteku s bilo kojeg uređaja.

Izgrađen za učinkovitost, Gonic obrađuje biblioteke s desecima tisuća pjesama bez potrebe za namjenskim poslužiteljem baze podataka. Podržava transkodiranje zvuka u hodu, upravljanje podcastima, scrobbling na Last.fm i ListenBrainz, te višekorisnički pristup s postavkama po korisniku. Ugodno radi na hardveru niske potrošnje energije poput Raspberry Pi-ja.