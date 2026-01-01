Postavi Gonic instalacijom jednim klikom.
Lagan, samohostirajući poslužitelj za streaming glazbe s potpunom kompatibilnošću sa Subsonic API-jem za bilo kojeg Subsonic klijenta.
Odaberite VPS plan za Gonic
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Gonic
Gonic je besplatan Subsonic poslužitelj otvorenog koda napisan u Go-u. Omogućuje vam osobnu uslugu strujanja glazbe koja radi s desecima popularnih klijenata kompatibilnih sa Subsonicom — Symfonium, Amperfy, Dsub, Strawberry i više — tako da možete slušati vlastitu biblioteku s bilo kojeg uređaja.
Izgrađen za učinkovitost, Gonic obrađuje biblioteke s desecima tisuća pjesama bez potrebe za namjenskim poslužiteljem baze podataka. Podržava transkodiranje zvuka u hodu, upravljanje podcastima, scrobbling na Last.fm i ListenBrainz, te višekorisnički pristup s postavkama po korisniku. Ugodno radi na hardveru niske potrošnje energije poput Raspberry Pi-ja.
Gonic ključne značajke
Subsonic API kompatibilan
Funkcionira odmah po instalaciji sa svim glavnim Subsonic i OpenSubsonic klijentima, dajući vam širok izbor mobilnih i desktop aplikacija.
Transkodiranje u hodu
Pretvara zvuk u bilo koji podržani format u stvarnom vremenu, omogućujući klijentima da zatraže bitrate i kodek koji odgovara njihovoj vezi.
Scrobbling podrška
Automatski bilježi reprodukcije na Last.fm i ListenBrainz tako da vaša povijest slušanja ostaje točna na svim klijentima.
Upravljanje podcastima
Pretplatite se na podcast feedove i upravljajte preuzimanjima epizoda izravno s poslužitelja, čuvajući sav zvuk na jednom mjestu.
Višekorisnički pristup
Kreirajte zasebne račune s individualnim profilima za transkodiranje i kontrolama pristupa za dijeljenje unutar kućanstva ili tima.
Zašto pokrenuti Gonic na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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