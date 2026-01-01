Postavite Coai instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostirana platforma za agregaciju umjetne inteligencije koja objedinjuje OpenAI, Claude, Gemini i više od 20 pružatelja, s višekorisničkim upravljanjem i kvotama korištenja.
Odaberite VPS plan za Coai
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Coai
Coai (Chat Nio) je platforma za agregaciju umjetne inteligencije otvorenog koda koja objedinjuje OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen i 20+ drugih pružatelja jezičnih modela iza jednog hostiranog sučelja. Nadilazi jednostavno korisničko sučelje za chat dodavanjem pretplatničkih razina, kvota tokena po korisniku, izdavanja API ključeva i naplate korištenja — čineći ga praktičnim za timove koji trebaju ponuditi kontrolirani pristup LLM-u višestrukim korisnicima bez izlaganja ključeva uzvodnih pružatelja.
Samostalno hostiranje Coai-ja na vlastitom VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad time koji su modeli dostupni, koliko svaka korisnička razina može potrošiti i kako izgleda vaša ukupna potrošnja API-ja — bez plaćanja naknada po korisniku upravljanoj usluzi agregacije.
Coai ključne značajke
Agregacija više pružatelja
Povežite OpenAI, Claude, Gemini, Azure, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen i 20+ pružatelja putem jedne platforme i omogućite korisnicima prebacivanje između njih s jednog sučelja.
Korisničke razine pretplate
Definirajte besplatne i plaćene pretplatničke planove s kvotama tokena po razini, kontrolirajući koliko svaka korisnička grupa može potrošiti kod svih konfiguriranih pružatelja.
Izdavanje API ključa
Izdajte API ključeve svojim korisnicima kako bi programski mogli pristupiti konfiguriranim modelima — bez ikakvog izlaganja vjerodajnica vašeg davatelja usluga.
Korištenje i praćenje naplate
Pratite potrošnju tokena po korisniku i procijenjene troškove u stvarnom vremenu, s podesivim ograničenjima kako biste spriječili neočekivana prekoračenja proračuna.
Tržište modela
Korisnici otkrivaju i biraju između svih konfiguriranih pružatelja putem ugrađenog birača modela, uz podršku za pozivanje funkcija i generiranje slika gdje je dostupno.
Zašto pokrenuti Coai na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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