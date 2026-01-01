Coai (Chat Nio) je platforma za agregaciju umjetne inteligencije otvorenog koda koja objedinjuje OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen i 20+ drugih pružatelja jezičnih modela iza jednog hostiranog sučelja. Nadilazi jednostavno korisničko sučelje za chat dodavanjem pretplatničkih razina, kvota tokena po korisniku, izdavanja API ključeva i naplate korištenja — čineći ga praktičnim za timove koji trebaju ponuditi kontrolirani pristup LLM-u višestrukim korisnicima bez izlaganja ključeva uzvodnih pružatelja.

Samostalno hostiranje Coai-ja na vlastitom VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad time koji su modeli dostupni, koliko svaka korisnička razina može potrošiti i kako izgleda vaša ukupna potrošnja API-ja — bez plaćanja naknada po korisniku upravljanoj usluzi agregacije.