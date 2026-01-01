Postavite Easy!Appointments jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Besplatan sustav za zakazivanje termina otvorenog koda s mogućnošću samostalnog rezerviranja termina za korisnike, kalendarima za više pružatelja usluga i automatiziranim obavijestima e-poštom.
Odaberite VPS plan za Easy!Appointments
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Easy!Appointments
Easy!Appointments je sveobuhvatna platforma za zakazivanje termina otvorenog koda koja tvrtkama koje pružaju usluge omogućuje online rezervaciju termina bez plaćanja naknada po rezervaciji ili prihvaćanja ovisnosti o platformi. Klijenti vide dostupnost u stvarnom vremenu i sami rezerviraju termine, smanjujući prekide telefonskih poziva i ručno upravljanje kalendarom za osoblje.
Sustav podržava više pružatelja usluga s neovisnim kalendarima, prilagodljivim obrascima za rezervaciju i automatiziranim podsjetnicima putem e-pošte koji smanjuju stope nedolazaka. Sinkronizacija s Google Calendar-om održava rasporede usklađenima s alatima koje osoblje već koristi. Industrije od zdravstva i ljepote do savjetovanja i obrazovanja oslanjaju se na Easy!Appointments zbog njegovog čistog sučelja i fleksibilne konfiguracije. Ova implementacija povezuje aplikaciju s MySQL bazom podataka za pouzdanu postojanost podataka o zakazivanju.
Easy!Appointments ključne značajke
Samoposlužna rezervacija kupaca
Kupci pregledavaju dostupnost u stvarnom vremenu i rezerviraju termine online bez ikakve komunikacije s osobljem.
Kalendari više pružatelja
Upravlja pojedinačnim kalendarima i prozorima dostupnosti za svakog pružatelja usluga, sprječavajući dvostruke rezervacije unutar timova.
Automatske obavijesti
Automatski šalje e-poštu za potvrdu i podsjetnike, smanjujući stope nedolazaka bez ikakvog ručnog praćenja.
Sinkronizacija Google Kalendara
Sinkronizira rezervacije s Google kalendarom tako da pružatelji vide termine uz ostatak svog rasporeda.
Prilagodljivi obrasci za rezervaciju
Prilagodite polja koja korisnici ispunjavaju prilikom rezervacije kako biste prikupili informacije koje zahtijeva svaka vrsta usluge.
Zašto pokrenuti Easy!Appointments na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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