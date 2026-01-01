Easy!Appointments je sveobuhvatna platforma za zakazivanje termina otvorenog koda koja tvrtkama koje pružaju usluge omogućuje online rezervaciju termina bez plaćanja naknada po rezervaciji ili prihvaćanja ovisnosti o platformi. Klijenti vide dostupnost u stvarnom vremenu i sami rezerviraju termine, smanjujući prekide telefonskih poziva i ručno upravljanje kalendarom za osoblje.

Sustav podržava više pružatelja usluga s neovisnim kalendarima, prilagodljivim obrascima za rezervaciju i automatiziranim podsjetnicima putem e-pošte koji smanjuju stope nedolazaka. Sinkronizacija s Google Calendar-om održava rasporede usklađenima s alatima koje osoblje već koristi. Industrije od zdravstva i ljepote do savjetovanja i obrazovanja oslanjaju se na Easy!Appointments zbog njegovog čistog sučelja i fleksibilne konfiguracije. Ova implementacija povezuje aplikaciju s MySQL bazom podataka za pouzdanu postojanost podataka o zakazivanju.