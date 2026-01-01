Do 69% popusta za Aptabase

Postavite Aptabase instalacijom jednim klikom.

Analitička platforma otvorenog koda, s naglaskom na privatnost, za mobilne, stolne i web aplikacije s laganom integracijom SDK-a.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
7,99  € /mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Aptabase instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Aptabase

NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 191,76 € (redovna cijena je 527,76 €). Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 263,76 € (redovna cijena je 863,76 €). Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 527,76 € (redovna cijena je 1.559,76 €). Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 191,76 € (redovna cijena je 527,76 €). Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 263,76 € (redovna cijena je 863,76 €). Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 527,76 € (redovna cijena je 1.559,76 €). Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Aptabase

Aptabase je analitička platforma otvorenog koda, s naglaskom na privatnost, izgrađena za razvojne programere mobilnih, stolnih i web aplikacija. Za razliku od alata za analitiku web stranica koji prate preglede stranica, Aptabase se fokusira na praćenje događaja temeljeno na SDK-u — razvojni programeri implementiraju svoje aplikacije laganim SDK-ovima za Flutter, React Native, Swift, Kotlin, Electron, Tauri i još mnogo toga kako bi bilježili imenovane događaje s opcionalnim svojstvima. Rezultat je informativna nadzorna ploča koja prikazuje što korisnici zapravo rade unutar vaše aplikacije, bez kolačića, otiska prsta ili praćenja među stranicama.

Samostalno hostiranje Aptabasea na VPS-u čuva sve analitičke podatke na vašoj vlastitoj infrastrukturi, čineći usklađenost s GDPR-om jednostavnom i eliminirajući cijene po događaju koje pružatelji analitike u oblaku naplaćuju kako upotreba raste.

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Što možete izgraditi uz {name}

Aptabase ključne značajke

Praćenje događaja SDK-a

Instrumentirajte svoju aplikaciju jednim pozivom SDK-a za praćenje imenovanih događaja i svojstava na svim platformama bez složenog postavljanja.

Privatnost ugrađena u dizajn

Bez kolačića, bez digitalnog otiska i bez praćenja među web-mjestima — potpuno usklađeno s GDPR-om i propisima o privatnosti, odmah spremno za korištenje.

Višenamjenski SDK-ovi

Službeni SDK-ovi za Flutter, React Native, Swift, Kotlin, .NET, Electron, Tauri i još mnogo toga pokrivaju svaku glavnu platformu za razvoj aplikacija.

Nadzorna ploča u stvarnom vremenu

Pregledajte događaje i korisničke aktivnosti u stvarnom vremenu uz čistu, minimalističku nadzornu ploču koja prikazuje ono što je važno, bez nepotrebnih informacija.

Potpuno vlasništvo nad podacima

Svi analitički podaci ostaju na vašem VPS-u — bez zaključavanja dobavljača, bez cijena po događaju i bez platforme treće strane koja prima vaše korisničke podatke.

Zašto pokrenuti Aptabase na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
Krenite
Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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Isprobajte bez rizika uz naše 30-dnevno jamstvo povrata novca. Za detalje pogledajte našu Politiku povrata.

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