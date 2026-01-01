Postavite Aptabase instalacijom jednim klikom.
Analitička platforma otvorenog koda, s naglaskom na privatnost, za mobilne, stolne i web aplikacije s laganom integracijom SDK-a.
Odaberite VPS plan za Aptabase
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Aptabase
Aptabase je analitička platforma otvorenog koda, s naglaskom na privatnost, izgrađena za razvojne programere mobilnih, stolnih i web aplikacija. Za razliku od alata za analitiku web stranica koji prate preglede stranica, Aptabase se fokusira na praćenje događaja temeljeno na SDK-u — razvojni programeri implementiraju svoje aplikacije laganim SDK-ovima za Flutter, React Native, Swift, Kotlin, Electron, Tauri i još mnogo toga kako bi bilježili imenovane događaje s opcionalnim svojstvima. Rezultat je informativna nadzorna ploča koja prikazuje što korisnici zapravo rade unutar vaše aplikacije, bez kolačića, otiska prsta ili praćenja među stranicama.
Samostalno hostiranje Aptabasea na VPS-u čuva sve analitičke podatke na vašoj vlastitoj infrastrukturi, čineći usklađenost s GDPR-om jednostavnom i eliminirajući cijene po događaju koje pružatelji analitike u oblaku naplaćuju kako upotreba raste.
Aptabase ključne značajke
Praćenje događaja SDK-a
Instrumentirajte svoju aplikaciju jednim pozivom SDK-a za praćenje imenovanih događaja i svojstava na svim platformama bez složenog postavljanja.
Privatnost ugrađena u dizajn
Bez kolačića, bez digitalnog otiska i bez praćenja među web-mjestima — potpuno usklađeno s GDPR-om i propisima o privatnosti, odmah spremno za korištenje.
Višenamjenski SDK-ovi
Službeni SDK-ovi za Flutter, React Native, Swift, Kotlin, .NET, Electron, Tauri i još mnogo toga pokrivaju svaku glavnu platformu za razvoj aplikacija.
Nadzorna ploča u stvarnom vremenu
Pregledajte događaje i korisničke aktivnosti u stvarnom vremenu uz čistu, minimalističku nadzornu ploču koja prikazuje ono što je važno, bez nepotrebnih informacija.
Potpuno vlasništvo nad podacima
Svi analitički podaci ostaju na vašem VPS-u — bez zaključavanja dobavljača, bez cijena po događaju i bez platforme treće strane koja prima vaše korisničke podatke.
Zašto pokrenuti Aptabase na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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