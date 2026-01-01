Aptabase je analitička platforma otvorenog koda, s naglaskom na privatnost, izgrađena za razvojne programere mobilnih, stolnih i web aplikacija. Za razliku od alata za analitiku web stranica koji prate preglede stranica, Aptabase se fokusira na praćenje događaja temeljeno na SDK-u — razvojni programeri implementiraju svoje aplikacije laganim SDK-ovima za Flutter, React Native, Swift, Kotlin, Electron, Tauri i još mnogo toga kako bi bilježili imenovane događaje s opcionalnim svojstvima. Rezultat je informativna nadzorna ploča koja prikazuje što korisnici zapravo rade unutar vaše aplikacije, bez kolačića, otiska prsta ili praćenja među stranicama.

Samostalno hostiranje Aptabasea na VPS-u čuva sve analitičke podatke na vašoj vlastitoj infrastrukturi, čineći usklađenost s GDPR-om jednostavnom i eliminirajući cijene po događaju koje pružatelji analitike u oblaku naplaćuju kako upotreba raste.