Postavite NodeBB jednim klikom.
Moderna Node.js platforma za raspravu s raspravama u stvarnom vremenu, trenutnim obavijestima i bogatim ekosustavom dodataka.
Odaberite VPS plan za NodeBB
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz NodeBB
NodeBB je platforma za zajedničke forume sljedeće generacije izgrađena na Node.js-u i WebSockets-u, koja pruža rasprave u stvarnom vremenu koje su bliže aplikaciji za chat nego tradicionalnoj oglasnoj ploči. S preko 15.000 GitHub zvjezdica, povjerenje joj daju softverski projekti, obrazovne ustanove, gaming zajednice i poduzeća za raspravu, podršku i dijeljenje znanja.
Samostalno hostiranje NodeBB-a na vašem VPS-u daje vam potpuno vlasništvo nad podacima vaše zajednice, uklanja naknade po korisniku i omogućuje vam prilagodbu platforme sa stotinama dodataka zajednice — sve podržano PostgreSQL-om za pouzdanu, skalabilnu pohranu.
NodeBB ključne značajke
Rasprave uživo
Striming pokretan WebSocketom isporučuje nove objave, odgovore i obavijesti trenutačno, bez osvježavanja stranice, održavajući prirodan tijek razgovora.
Ekosustav dodataka
Stotine dodataka zajednice dodaju SSO, gamifikaciju, integracije i prilagođene značajke tako da možete prilagoditi forum prema točnim potrebama vaše zajednice.
Alati za moderiranje
Ugrađeni sustav reputacije, redovi objava i sveobuhvatne kontrole moderiranja pomažu vam održavati zdravu zajednicu uz minimalan ručni napor.
Mobilno prilagođene teme
Responzivne, prilagodljive teme osiguravaju članovima sjajno iskustvo na stolnim i mobilnim uređajima bez ikakve dodatne konfiguracije.
SSO i društvena prijava
Integrirajte se s postojećim pružateljima identiteta putem SSO dodataka kako bi se članovi zajednice mogli prijaviti sa svojim postojećim računima i kako biste održali centralizirano upravljanje korisnicima.
Zašto pokrenuti NodeBB na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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