NodeBB je platforma za zajedničke forume sljedeće generacije izgrađena na Node.js-u i WebSockets-u, koja pruža rasprave u stvarnom vremenu koje su bliže aplikaciji za chat nego tradicionalnoj oglasnoj ploči. S preko 15.000 GitHub zvjezdica, povjerenje joj daju softverski projekti, obrazovne ustanove, gaming zajednice i poduzeća za raspravu, podršku i dijeljenje znanja.

Samostalno hostiranje NodeBB-a na vašem VPS-u daje vam potpuno vlasništvo nad podacima vaše zajednice, uklanja naknade po korisniku i omogućuje vam prilagodbu platforme sa stotinama dodataka zajednice — sve podržano PostgreSQL-om za pouzdanu, skalabilnu pohranu.