Postavite Eclipse Mosquitto jednim klikom.
Lagani MQTT broker otvorenog koda za povezivanje IoT uređaja, senzora i aplikacija s objavi/pretplati razmjenom poruka.
Odaberite VPS plan za Eclipse Mosquitto
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Eclipse Mosquitto
Eclipse Mosquitto je referentna open-source implementacija MQTT protokola, koja podržava verzije 5.0, 3.1.1 i 3.1. Minimalni binarni troškovi MQTT-a i model objave/pretplate čine ga standardnim izborom za IoT senzorske mreže, čvorišta za automatizaciju doma i bilo koju aplikaciju gdje su propusnost i trajanje baterije važni. Mosquitto se koristi u proizvodnim okruženjima, od jednostavnih kućnih postavki s Raspberry Pi-jem do velikih industrijskih IoT implementacija.
Ovaj predložak implementira Mosquitto s lozinkom za autentifikaciju omogućenom prema zadanim postavkama i trajnom pohranom za podatke poruka i konfiguraciju. Samostalno hostiranje vam omogućuje neograničene veze i poruke bez naknada po uređaju, potpunu kontrolu nad popisima kontrole pristupa i dosljednu isporuku s niskom latencijom koju dijeljeni cloud brokeri ne mogu jamčiti.
Eclipse Mosquitto ključne značajke
Podrška za MQTT protokol
Podržava MQTT verzije 5.0, 3.1.1 i 3.1, osiguravajući kompatibilnost s cijelim rasponom IoT uređaja, biblioteka i klijentskih alata.
Provjera autentičnosti lozinkom
Predkonfigurirana autentifikacija temeljena na lozinci blokira neovlaštene veze od trenutka pokretanja brokera, bez potrebe za dodatnim postavljanjem.
Trajnost poruka
Zadržane poruke i QoS jamstva isporuke preživljavaju ponovna pokretanja brokera, osiguravajući da uređaji koji se ponovno povezuju nakon zastoja prime propuštena ažuriranja.
Kontrola pristupa temi
ACL pravila ograničavaju koji klijenti mogu objavljivati ili pretplaćivati se na određene teme, omogućujući detaljne višekorisničke konfiguracije brokera.
TLS enkripcija
Izvorna podrška za TLS/SSL šifrira sve klijentske veze, štiteći podatke senzora i kontrolne naredbe u prijenosu preko nepouzdanih mreža.
Zašto pokrenuti Eclipse Mosquitto na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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