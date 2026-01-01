Do 69% popusta za Eclipse Mosquitto

Postavite Eclipse Mosquitto jednim klikom.

Lagani MQTT broker otvorenog koda za povezivanje IoT uređaja, senzora i aplikacija s objavi/pretplati razmjenom poruka.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Eclipse Mosquitto jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Eclipse Mosquitto

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Eclipse Mosquitto

Eclipse Mosquitto je referentna open-source implementacija MQTT protokola, koja podržava verzije 5.0, 3.1.1 i 3.1. Minimalni binarni troškovi MQTT-a i model objave/pretplate čine ga standardnim izborom za IoT senzorske mreže, čvorišta za automatizaciju doma i bilo koju aplikaciju gdje su propusnost i trajanje baterije važni. Mosquitto se koristi u proizvodnim okruženjima, od jednostavnih kućnih postavki s Raspberry Pi-jem do velikih industrijskih IoT implementacija.

Ovaj predložak implementira Mosquitto s lozinkom za autentifikaciju omogućenom prema zadanim postavkama i trajnom pohranom za podatke poruka i konfiguraciju. Samostalno hostiranje vam omogućuje neograničene veze i poruke bez naknada po uređaju, potpunu kontrolu nad popisima kontrole pristupa i dosljednu isporuku s niskom latencijom koju dijeljeni cloud brokeri ne mogu jamčiti.

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Što možete izgraditi uz {name}

Eclipse Mosquitto ključne značajke

Podrška za MQTT protokol

Podržava MQTT verzije 5.0, 3.1.1 i 3.1, osiguravajući kompatibilnost s cijelim rasponom IoT uređaja, biblioteka i klijentskih alata.

Provjera autentičnosti lozinkom

Predkonfigurirana autentifikacija temeljena na lozinci blokira neovlaštene veze od trenutka pokretanja brokera, bez potrebe za dodatnim postavljanjem.

Trajnost poruka

Zadržane poruke i QoS jamstva isporuke preživljavaju ponovna pokretanja brokera, osiguravajući da uređaji koji se ponovno povezuju nakon zastoja prime propuštena ažuriranja.

Kontrola pristupa temi

ACL pravila ograničavaju koji klijenti mogu objavljivati ili pretplaćivati se na određene teme, omogućujući detaljne višekorisničke konfiguracije brokera.

TLS enkripcija

Izvorna podrška za TLS/SSL šifrira sve klijentske veze, štiteći podatke senzora i kontrolne naredbe u prijenosu preko nepouzdanih mreža.

Zašto pokrenuti Eclipse Mosquitto na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

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Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

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Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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