Eclipse Mosquitto je referentna open-source implementacija MQTT protokola, koja podržava verzije 5.0, 3.1.1 i 3.1. Minimalni binarni troškovi MQTT-a i model objave/pretplate čine ga standardnim izborom za IoT senzorske mreže, čvorišta za automatizaciju doma i bilo koju aplikaciju gdje su propusnost i trajanje baterije važni. Mosquitto se koristi u proizvodnim okruženjima, od jednostavnih kućnih postavki s Raspberry Pi-jem do velikih industrijskih IoT implementacija.

Ovaj predložak implementira Mosquitto s lozinkom za autentifikaciju omogućenom prema zadanim postavkama i trajnom pohranom za podatke poruka i konfiguraciju. Samostalno hostiranje vam omogućuje neograničene veze i poruke bez naknada po uređaju, potpunu kontrolu nad popisima kontrole pristupa i dosljednu isporuku s niskom latencijom koju dijeljeni cloud brokeri ne mogu jamčiti.