Postavite Homarr instalacijom jednim klikom.
Moderna, prilagodljiva nadzorna ploča poslužitelja za organiziranje i praćenje svih vaših samostalno hostiranih usluga na jednom mjestu.
Odaberite VPS plan za Homarr
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Homarr
Homarr je elegantna nadzorna ploča otvorenog koda dizajnirana da vam pruži jedinstveno sučelje za sve vaše samostalno hostirane aplikacije. Umjesto da označavate desetke URL-ova usluga, Homarr ih prikazuje kao organizirane pločice s pokazateljima statusa uživo, pretraživanjem i brzim radnjama — sve s jedne stranice.
Postavljanje Homarra na vlastiti VPS znači da vaša nadzorna ploča ostaje privatna, trenutačno se učitava na lokalnoj mreži i može se izravno integrirati s Dockerom za automatsko otkrivanje pokrenutih spremnika i prikazivanje njihovog statusa u stvarnom vremenu.
Homarr ključne značajke
Uslužna organizacija
Grupirajte aplikacije u prilagođene ploče i kategorije tako da je svaka usluga dostupna jednim klikom.
Integracija Dockera
Automatski otkrijte pokrenute spremnike i prikažite njihov status, zdravlje i korištenje resursa bez ručne konfiguracije.
Praćenje statusa
Pingajte usluge u redovitim intervalima i prikažite pokazatelje dostupnosti uživo izravno na svakoj pločici.
Prilagodljiv izgled
Uređivač mreže povuci-i-ispusti omogućuje vam promjenu veličine, preuređivanje i stiliziranje pločica kako bi odgovarale vašem tijeku rada.
Pretraga i oznake
Trenutno pretraživanje kroz sve konfigurirane usluge i web, s tipkovničkim prečacima za napredne korisnike.
Višekorisnička podrška
Kreirajte zasebne račune s dozvolama temeljenim na ulogama tako da svaki član tima vidi samo ono što mu je potrebno.
Zašto pokrenuti Homarr na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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