Homarr je elegantna nadzorna ploča otvorenog koda dizajnirana da vam pruži jedinstveno sučelje za sve vaše samostalno hostirane aplikacije. Umjesto da označavate desetke URL-ova usluga, Homarr ih prikazuje kao organizirane pločice s pokazateljima statusa uživo, pretraživanjem i brzim radnjama — sve s jedne stranice.

Postavljanje Homarra na vlastiti VPS znači da vaša nadzorna ploča ostaje privatna, trenutačno se učitava na lokalnoj mreži i može se izravno integrirati s Dockerom za automatsko otkrivanje pokrenutih spremnika i prikazivanje njihovog statusa u stvarnom vremenu.