Postavite BookStack instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostirana wiki platforma sa strukturiranom hijerarhijom knjiga, poglavlja i stranica za organiziranu timsku dokumentaciju.
Odaberite VPS plan za BookStack
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz BookStack
BookStack je besplatni wiki otvorenog koda izgrađen na Laravelu koji organizira dokumentaciju u trostupanjsku hijerarhiju knjiga, poglavlja i stranica — odražavajući način na koji ljudi prirodno razmišljaju o strukturiranom sadržaju. WYSIWYG uređivač, ugrađeni Markdown način rada i integracija dijagrama draw.io znače da timovi mogu pisati i ilustrirati dokumentaciju bez napuštanja platforme.
Samostalno hostiranje BookStacka na vlastitom VPS-u čuva osjetljivu internu dokumentaciju — priručnike, arhitektonske odluke, HR politike — u potpunosti unutar vaše infrastrukture, bez troškova po korisniku i bez pristupa trećih strana vašem sadržaju. Dozvole temeljene na ulogama omogućuju vam preciznu kontrolu tko može čitati ili uređivati svaki odjeljak baze znanja.
BookStack ključne značajke
Strukturirana hijerarhija
Knjige, poglavlja i stranice održavaju dokumentaciju organiziranom i preglednom kako baza znanja raste na tisuće unosa.
WYSIWYG i Markdown uređivači
Autori biraju svoje željeno iskustvo uređivanja — vizualni blok editor ili sirovi Markdown s pregledom uživo — na temelju svake stranice.
Dozvole temeljene na ulogama
Detaljna kontrola pristupa na razini knjige, poglavlja i stranice omogućuje vam segmentiranje dokumentacije između timova, vanjskih suradnika i javnih čitatelja.
Pretraživanje cijelog teksta
Brzo pretraživanje kroz sav tekst stranice, naslove i metapodatke znači da korisnici pronalaze odgovore bez potrebe da znaju gdje je sadržaj pohranjen.
Povijest revizija stranice
Svaka izmjena se verzira s pregledom razlika i povratkom jednim klikom, osiguravajući revizijski trag i sigurnosnu mrežu za kolaborativnu dokumentaciju.
Zašto pokrenuti BookStack na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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