BookStack je besplatni wiki otvorenog koda izgrađen na Laravelu koji organizira dokumentaciju u trostupanjsku hijerarhiju knjiga, poglavlja i stranica — odražavajući način na koji ljudi prirodno razmišljaju o strukturiranom sadržaju. WYSIWYG uređivač, ugrađeni Markdown način rada i integracija dijagrama draw.io znače da timovi mogu pisati i ilustrirati dokumentaciju bez napuštanja platforme.

Samostalno hostiranje BookStacka na vlastitom VPS-u čuva osjetljivu internu dokumentaciju — priručnike, arhitektonske odluke, HR politike — u potpunosti unutar vaše infrastrukture, bez troškova po korisniku i bez pristupa trećih strana vašem sadržaju. Dozvole temeljene na ulogama omogućuju vam preciznu kontrolu tko može čitati ili uređivati svaki odjeljak baze znanja.