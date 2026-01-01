Postavite Owncast jednim klikom.
Samostalno hostiran poslužitelj za prijenos uživo i chat — emitirajte video uživo pod vlastitim uvjetima bez oslanjanja na Twitch ili YouTube.
Odaberite VPS plan za Owncast
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Owncast
Owncast je besplatan, otvorenog koda, samostalno hostiran poslužitelj za live streaming i chat koji vam daje potpunu kontrolu nad vašim prijenosima. Zamjenjuje komercijalne platforme poput Twitcha ili YouTube Livea vašim vlastitim namjenskim prijenosom, gdje vi postavljate pravila, posjedujete odnos s publikom i čuvate sav sadržaj i podatke o gledateljima na vlastitom poslužitelju.
Kompatibilan sa standardnim RTMP softverom za emitiranje poput OBS-a, Streamlabsa i XSplita, Owncast radi s alatima koje streameri već poznaju. Također se integrira s Fediverseom putem ActivityPub-a, omogućujući korisnicima na Mastodonu i drugim decentraliziranim platformama da vas prate i primaju obavijesti kada krenete uživo — bez potrebe da kreiraju račun na vašoj stranici.
Owncast ključne značajke
RTMP emitiranje
Povežite se izravno s OBS-a, Streamlabsa ili bilo kojeg RTMP-kompatibilnog kodera — nisu potrebni vlasnički dodaci niti promjene softvera.
Ugrađeni chat uživo
Integrirani chat u stvarnom vremenu omogućuje gledateljima interakciju tijekom vašeg prijenosa uživo bez potrebe za widgetima trećih strana ili vanjskim chat uslugama.
Fediverse integracija
Podrška za ActivityPub omogućuje korisnicima Mastodona i drugih Fediverse mreža da prate vaš stream i primaju obavijesti o početku emitiranja uživo, proširujući vaš doseg na decentraliziranim mrežama.
Prilagođeno brendiranje
Postavite svoje ime, logotip, opis i društvene poveznice kako bi vaša stranica streama odražavala vaš identitet, a ne generički predložak platforme.
Snimanje toka
Po želji spremite prijenose lokalno za reprodukciju na zahtjev, omogućujući gledateljima pristup vašem sadržaju čak i nakon što prijenos uživo završi.
Zašto pokrenuti Owncast na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.