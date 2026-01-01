Owncast je besplatan, otvorenog koda, samostalno hostiran poslužitelj za live streaming i chat koji vam daje potpunu kontrolu nad vašim prijenosima. Zamjenjuje komercijalne platforme poput Twitcha ili YouTube Livea vašim vlastitim namjenskim prijenosom, gdje vi postavljate pravila, posjedujete odnos s publikom i čuvate sav sadržaj i podatke o gledateljima na vlastitom poslužitelju.

Kompatibilan sa standardnim RTMP softverom za emitiranje poput OBS-a, Streamlabsa i XSplita, Owncast radi s alatima koje streameri već poznaju. Također se integrira s Fediverseom putem ActivityPub-a, omogućujući korisnicima na Mastodonu i drugim decentraliziranim platformama da vas prate i primaju obavijesti kada krenete uživo — bez potrebe da kreiraju račun na vašoj stranici.