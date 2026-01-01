FitTrackee je samostalno hostiran alat za praćenje aktivnosti na otvorenom, izgrađen za trkače, bicikliste, planinare i sve koji bilježe GPX tragove na sportskom satu, telefonu ili GPS uređaju. Prenesite datoteke aktivnosti, vizualizirajte rute na interaktivnim kartama i pregledajte statistike udaljenosti, nadmorske visine, brzine i trajanja — sve na infrastrukturi koju posjedujete, bez da platforma za fitness treće strane prikuplja vaše podatke o kretanju.

Pokretanje FitTrackeeja na VPS-u čuva vašu povijest treninga, tragove lokacije i osobne rekorde privatnima i prenosivima. Podrška za više korisnika, dokumentirani REST API, opcionalni podaci o vremenu po treningu i federacija temeljena na ActivityPubu čine ga praktičnom alternativom Stravi ili Garmin Connectu za pojedince, male klubove i sportaše svjesne privatnosti.