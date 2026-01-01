Postavite FitTrackee instalacijom jednim klikom.
Samohostirani sustav za praćenje aktivnosti na otvorenom za učitavanje GPX datoteka, karte ruta i statistiku treninga za trčanje, biciklizam i planinarenje.
Odaberite VPS plan za FitTrackee
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz FitTrackee
FitTrackee je samostalno hostiran alat za praćenje aktivnosti na otvorenom, izgrađen za trkače, bicikliste, planinare i sve koji bilježe GPX tragove na sportskom satu, telefonu ili GPS uređaju. Prenesite datoteke aktivnosti, vizualizirajte rute na interaktivnim kartama i pregledajte statistike udaljenosti, nadmorske visine, brzine i trajanja — sve na infrastrukturi koju posjedujete, bez da platforma za fitness treće strane prikuplja vaše podatke o kretanju.
Pokretanje FitTrackeeja na VPS-u čuva vašu povijest treninga, tragove lokacije i osobne rekorde privatnima i prenosivima. Podrška za više korisnika, dokumentirani REST API, opcionalni podaci o vremenu po treningu i federacija temeljena na ActivityPubu čine ga praktičnom alternativom Stravi ili Garmin Connectu za pojedince, male klubove i sportaše svjesne privatnosti.
FitTrackee ključne značajke
Učitavanja GPX datoteka
Uvezite GPX tragove sa sportskih satova, telefona i GPS uređaja kako biste izgradili privatnu arhivu svake aktivnosti na otvorenom.
Interaktivne karte ruta
Vizualizirajte svaki trening na kartama temeljenim na OpenStreetMapu s potpunom reprodukcijom staze, zumiranjem i detaljnim prikazima po segmentima.
Statistika aktivnosti
Pratite udaljenost, trajanje, visinsku razliku, prosječnu brzinu i tempo kroz sve zabilježene treninge i vremenska razdoblja.
Višesportska podrška
Zabilježite trčanje, biciklizam, planinarenje, skijanje i druge sportove na otvorenom na jednoj vremenskoj traci sa sažecima po sportu.
REST API i federacija
Dokumentirani REST API i opcionalna ActivityPub federacija omogućuju vam skriptiranje integracija i dijeljenje aktivnosti diljem fediversea.
Kontrole privatnosti za više korisnika
Upravljajte računima za obitelj, prijatelje ili članove kluba s postavkama vidljivosti po aktivnosti i registracijom kojom upravlja administrator.
Zašto pokrenuti FitTrackee na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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