Postavite ZNC jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Uvijek uključen IRC bouncer koji vas drži povezanim na IRC mreže 24/7 i ponavlja propuštene poruke.
Odaberite VPS plan za ZNC
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz ZNC
ZNC je napredni IRC bouncer (koji se naziva i BNC) koji u vaše ime održava trajnu vezu s IRC mrežama. On bilježi poruke dok ste offline, reproducira ih kada se ponovno spojite i omogućuje vam da se istovremeno povežete s više IRC klijenata na isti identitet. Nakon više od 15 godina razvoja, ZNC ostaje de facto standard za samostalno hostirane IRC bouncere.
Samostalno hostiranje ZNC-a na VPS-u daje vam stabilnu, uvijek online IRC prisutnost s potpunom poviješću poruka, modularne dodatke za obavijesti, zapisivanje i identifikaciju, plus web administratorsko sučelje za dodavanje mreža i konfiguriranje kanala bez diranja konfiguracijskih datoteka.
ZNC ključne značajke
Uvijek aktivna IRC prisutnost
Ostaje povezan sa svakom mrežom kojoj se pridružite tako da ne propustite poruke ili izgubite registracije nadimaka tijekom zastoja stolnog računala.
Višeklijentska reprodukcija
Povežite se s desktop, mobilnih i web klijenata istovremeno — ZNC ponavlja propuštene poruke i održava svakog klijenta sinkroniziranim.
Modularni sustav dodataka
Ugrađeni moduli za logiranje, NickServ autentifikaciju, fail2ban, rotaciju kanala, push obavijesti i deseci drugih.
Web admin sučelje
Upravljajte korisnicima, mrežama, kanalima i modulima iz preglednika — nema potrebe za ručnim uređivanjem konfiguracija ili korištenjem IRC bot naredbi.
Višekorisnička podrška
Računi po korisniku s izoliranim mrežama i postavkama modula omogućuju kućanstvima ili timovima dijeljenje jedne ZNC instance preko različitih IRC identiteta.
Zašto pokrenuti ZNC na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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