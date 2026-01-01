ZNC je napredni IRC bouncer (koji se naziva i BNC) koji u vaše ime održava trajnu vezu s IRC mrežama. On bilježi poruke dok ste offline, reproducira ih kada se ponovno spojite i omogućuje vam da se istovremeno povežete s više IRC klijenata na isti identitet. Nakon više od 15 godina razvoja, ZNC ostaje de facto standard za samostalno hostirane IRC bouncere.

Samostalno hostiranje ZNC-a na VPS-u daje vam stabilnu, uvijek online IRC prisutnost s potpunom poviješću poruka, modularne dodatke za obavijesti, zapisivanje i identifikaciju, plus web administratorsko sučelje za dodavanje mreža i konfiguriranje kanala bez diranja konfiguracijskih datoteka.