Annif je alat otvorenog koda iz Nacionalne knjižnice Finske koji automatski dodjeljuje predmetne pojmove dokumentima. Kombinira leksičke, statističke i pozadinske sustave strojnog učenja, uključujući TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE i ansambl modele, tako da katalogizatori mogu odabrati ili kombinirati algoritme koji najbolje odgovaraju svakoj zbirci i jeziku.

Samostalno hostiranje Annifa na vlastitom VPS-u zadržava korpuse za obuku, kontrolirane rječnike i bibliografske metapodatke pod vašom potpunom kontrolom umjesto da ih šaljete usluzi indeksiranja treće strane. Kontejner izlaže REST API i korisničko sučelje temeljeno na pregledniku za testiranje projekata, tako da integracija Annifa u postojeće katalogizacijske cjevovode ili izrada prilagođenih klijenata zahtijeva samo HTTP pozive.