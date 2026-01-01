Postavite Annif jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Višejezični automatizirani alat za predmetno indeksiranje za knjižnice, arhive, muzeje i istraživačke radne procese.
Odaberite VPS plan za Annif
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Annif
Annif je alat otvorenog koda iz Nacionalne knjižnice Finske koji automatski dodjeljuje predmetne pojmove dokumentima. Kombinira leksičke, statističke i pozadinske sustave strojnog učenja, uključujući TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE i ansambl modele, tako da katalogizatori mogu odabrati ili kombinirati algoritme koji najbolje odgovaraju svakoj zbirci i jeziku.
Samostalno hostiranje Annifa na vlastitom VPS-u zadržava korpuse za obuku, kontrolirane rječnike i bibliografske metapodatke pod vašom potpunom kontrolom umjesto da ih šaljete usluzi indeksiranja treće strane. Kontejner izlaže REST API i korisničko sučelje temeljeno na pregledniku za testiranje projekata, tako da integracija Annifa u postojeće katalogizacijske cjevovode ili izrada prilagođenih klijenata zahtijeva samo HTTP pozive.
Annif ključne značajke
Više pozadinskih sustava za indeksiranje
Odaberite između TF-IDF-a, fastText-a, Omikuji-ja, MLLM-a, YAKE-a i stwfsapy-ja, ili ih kombinirajte u ansamble prilagođene za svaki jezik i kolekciju.
Višejezična podrška
Konfigurabilni analizatori podržavaju finski, švedski, engleski, njemački i druge jezike putem Snowball stemmera, Voikko i spaCy cjevovoda.
REST API i web UI
Ugrađeno korisničko sučelje preglednika omogućuje vam eksperimentiranje s projektima, dok OpenAPI-dokumentirana REST krajnja točka povezuje Annif s postojećim alatima za katalogizaciju.
Kontrolirani vokabulari
Učitajte SKOS, TSV ili CSV rječnike kao što su YSO, LCSH ili vaš vlastiti tezaurus kako bi prijedlozi ostali usklađeni s autoritativnim datotekama.
CLI za obuku i evaluaciju
Upravljajte projektima, trenirajte modele i usporedite preciznost i odziv u odnosu na zlatne standardne korpuse pomoću skriptabilnog sučelja naredbenog retka.
Zašto pokrenuti Annif na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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