Do 69% popusta za Annif

Postavite Annif jednostavnom instalacijom jednim klikom.

Višejezični automatizirani alat za predmetno indeksiranje za knjižnice, arhive, muzeje i istraživačke radne procese.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49  /mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Annif jednostavnom instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Annif

69 % popusta
KVM 1
17,99 
5,49  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99 
7,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99 
10,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99 
21,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99 
5,49  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99 
7,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99 
10,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99 
21,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Annif

Annif je alat otvorenog koda iz Nacionalne knjižnice Finske koji automatski dodjeljuje predmetne pojmove dokumentima. Kombinira leksičke, statističke i pozadinske sustave strojnog učenja, uključujući TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE i ansambl modele, tako da katalogizatori mogu odabrati ili kombinirati algoritme koji najbolje odgovaraju svakoj zbirci i jeziku.

Samostalno hostiranje Annifa na vlastitom VPS-u zadržava korpuse za obuku, kontrolirane rječnike i bibliografske metapodatke pod vašom potpunom kontrolom umjesto da ih šaljete usluzi indeksiranja treće strane. Kontejner izlaže REST API i korisničko sučelje temeljeno na pregledniku za testiranje projekata, tako da integracija Annifa u postojeće katalogizacijske cjevovode ili izrada prilagođenih klijenata zahtijeva samo HTTP pozive.

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Što možete izgraditi uz {name}

Annif ključne značajke

Više pozadinskih sustava za indeksiranje

Odaberite između TF-IDF-a, fastText-a, Omikuji-ja, MLLM-a, YAKE-a i stwfsapy-ja, ili ih kombinirajte u ansamble prilagođene za svaki jezik i kolekciju.

Višejezična podrška

Konfigurabilni analizatori podržavaju finski, švedski, engleski, njemački i druge jezike putem Snowball stemmera, Voikko i spaCy cjevovoda.

REST API i web UI

Ugrađeno korisničko sučelje preglednika omogućuje vam eksperimentiranje s projektima, dok OpenAPI-dokumentirana REST krajnja točka povezuje Annif s postojećim alatima za katalogizaciju.

Kontrolirani vokabulari

Učitajte SKOS, TSV ili CSV rječnike kao što su YSO, LCSH ili vaš vlastiti tezaurus kako bi prijedlozi ostali usklađeni s autoritativnim datotekama.

CLI za obuku i evaluaciju

Upravljajte projektima, trenirajte modele i usporedite preciznost i odziv u odnosu na zlatne standardne korpuse pomoću skriptabilnog sučelja naredbenog retka.

Zašto pokrenuti Annif na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
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