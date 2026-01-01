NocoDB je vodeća open-source alternativa Airtableu, pretvarajući PostgreSQL, MySQL i druge SQL baze podataka u intuitivna sučelja proračunskih tablica kojima ne-tehnički korisnici mogu pouzdano upravljati. Nudi grid, kanban, galeriju, kalendar i prikaze obrazaca uz automatski generirane REST i GraphQL API-je, bogate tipove polja i suradnju u stvarnom vremenu — sve to bez cijene po korisniku.

Samostalno hostiranje NocoDB-a na vašem VPS-u osigurava da osjetljivi poslovni podaci nikada ne napuštaju vašu infrastrukturu, eliminira ograničenja cijena po broju korisnika i daje vašem timu punu snagu relacijske baze podataka iza no-code front-enda koji svatko može koristiti.