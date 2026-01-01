Postavite NocoDB instalacijom jednim klikom.
Alternativa Airtableu otvorenog koda koja pretvara bilo koju SQL bazu podataka u kolaborativnu proračunsku tablicu s automatski generiranim API-jima.
Odaberite VPS plan za NocoDB
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz NocoDB
NocoDB je vodeća open-source alternativa Airtableu, pretvarajući PostgreSQL, MySQL i druge SQL baze podataka u intuitivna sučelja proračunskih tablica kojima ne-tehnički korisnici mogu pouzdano upravljati. Nudi grid, kanban, galeriju, kalendar i prikaze obrazaca uz automatski generirane REST i GraphQL API-je, bogate tipove polja i suradnju u stvarnom vremenu — sve to bez cijene po korisniku.
Samostalno hostiranje NocoDB-a na vašem VPS-u osigurava da osjetljivi poslovni podaci nikada ne napuštaju vašu infrastrukturu, eliminira ograničenja cijena po broju korisnika i daje vašem timu punu snagu relacijske baze podataka iza no-code front-enda koji svatko može koristiti.
NocoDB ključne značajke
Više vrsta prikaza
Prebacujte se između prikaza rešetke, kanbana, galerije, kalendara i obrasca za iste podatke, omogućujući svakom članu tima da radi u formatu koji odgovara njegovom tijeku rada.
Automatski generirani API-ji
Svaka tablica automatski izlaže REST i GraphQL krajnje točke, omogućujući programerima da izgrade prilagođene integracije i sučelja bez pisanja pozadinskog koda.
Bogati tipovi polja
Privici, formule, pretraživanja, zbirni podaci i povezani zapisi donose snagu proračunskih tablica vašim relacijskim podacima bez složenih SQL upita.
Granularna kontrola pristupa
Postavite dozvole na razini radnog prostora, baze i tablice uz upravljanje ulogama tako da svaki član tima vidi samo ono što mu je potrebno.
Webhook automatizacija
Pokrenite vanjske tijekove rada i integracije automatski kada se podaci promijene, povezujući NocoDB s vašim postojećim alatima bez prilagođenog koda.
Airtable uvoz
Migrirajte postojeće Airtable baze, CSV datoteke ili Excel tablice uz detekciju sheme, što olakšava prelazak bez ponovne izgradnje vaših podataka od nule.
Zašto pokrenuti NocoDB na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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