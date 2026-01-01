Postavite Tianji instalacijom jednim klikom.
Sveobuhvatno čvorište za uvide otvorenog koda koje objedinjuje analitiku web stranica, praćenje dostupnosti i praćenje statusa poslužitelja na jednoj nadzornoj ploči.
Odaberite VPS plan za Tianji
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Tianji
Tianji je sveobuhvatno središte za uvide otvorenog koda koje objedinjuje analitiku web stranica, praćenje dostupnosti i statusa poslužitelja pod jednim sučeljem. Umjesto upravljanja zasebnim alatima za svaku potrebu, Tianji vam omogućuje praćenje metrike posjetitelja, nadzor dostupnosti vaših usluga i izvještavanje o stanju vaših poslužitelja — sve s jedne nadzorne ploče s jedinstvenim sustavom obavijesti.
Izgrađen za timove i samostalne operatere, Tianji podržava višestruki pristup korisnika s dozvolama temeljenim na ulogama i prema zadanim postavkama ograničava nove registracije tako da se mogu pridružiti samo pozvani korisnici. Integrirani OpenAPI pruža programski pristup svim podacima. Samostalno hostiranje (self-hosting) čuva vaše podatke o analitici i nadzoru na vašoj vlastitoj infrastrukturi, dalje od platformi trećih strana.
Tianji ključne značajke
Web analitika
Pratite preglede stranica, jedinstvene posjetitelje, izvore preporuka i UTM parametre bez oslanjanja na Google Analytics ili slanja podataka trećim stranama.
Uptime nadzor
Kontinuirano provjeravajte jesu li vaše web stranice i API-ji dostupni i budite odmah upozoreni kada usluga prestane raditi.
Praćenje statusa servera
Instalirajte lagani Tianji reporter na bilo koji poslužitelj za prijenos metrika CPU-a, memorije, diska i mreže natrag na vašu nadzornu ploču.
Pametne obavijesti
Usmjerite upozorenja za zastoje i probleme s poslužiteljem na Telegram, Slack, e-poštu, web-hookove i druge kanale iz jedne konfiguracije.
OpenAPI pristup
Potpuno dokumentirani REST API omogućuje vam da programski dohvaćate analitičke i nadzorne podatke za prilagođene nadzorne ploče ili integracije.
Zašto pokrenuti Tianji na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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