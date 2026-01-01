Tianji je sveobuhvatno središte za uvide otvorenog koda koje objedinjuje analitiku web stranica, praćenje dostupnosti i statusa poslužitelja pod jednim sučeljem. Umjesto upravljanja zasebnim alatima za svaku potrebu, Tianji vam omogućuje praćenje metrike posjetitelja, nadzor dostupnosti vaših usluga i izvještavanje o stanju vaših poslužitelja — sve s jedne nadzorne ploče s jedinstvenim sustavom obavijesti.

Izgrađen za timove i samostalne operatere, Tianji podržava višestruki pristup korisnika s dozvolama temeljenim na ulogama i prema zadanim postavkama ograničava nove registracije tako da se mogu pridružiti samo pozvani korisnici. Integrirani OpenAPI pruža programski pristup svim podacima. Samostalno hostiranje (self-hosting) čuva vaše podatke o analitici i nadzoru na vašoj vlastitoj infrastrukturi, dalje od platformi trećih strana.