Postavite Eclipse Kura instalacijom jednim klikom.
Otvorenog koda Java/OSGi IoT rubni okvir za terenske pristupnike s ugrađenom Modbus, OPC-UA, BACnet i MQTT povezivošću.
Odaberite VPS plan za Eclipse Kura
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Eclipse Kura
Eclipse Kura je okvir temeljen na Javi i OSGi-ju koji Linux stroj pretvara u upravljani IoT rubni pristupnik. Apstrahira niskorazinski posao anketiranja industrijskih protokola, normaliziranja paketa podataka, spremanja izvanmrežnih podataka i objavljivanja telemetrije u cloud broker, tako da se integratori mogu usredotočiti na povezivanje imovine i pisanje poslovne logike umjesto na instalaciju.
Pokretanje Kure na VPS-u industrijskim integratorima, OEM-ovima i IoT konzultantima pruža reproducibilno okruženje za testiranje konfiguracija pristupnika prije nego što se isporuče na fizički hardver. Administrativna konzola temeljena na pregledniku daljinski izlaže svaki graf žice, upravljački program i cloud konektor, tako da možete prototipirati s pravim PLC-ovima i MQTT brokerima bez osiguravanja namjenskih rubnih uređaja.
Eclipse Kura ključne značajke
Upravljački programi poljskog protokola
Ugrađeni upravljački programi za Modbus TCP/RTU, OPC-UA, BACnet, S7 i CAN bus omogućuju vam dohvaćanje podataka s PLC-ova i senzora bez pisanja prilagođenog koda.
Vizualni žičani graf
Mapirajte upravljačke programe, resurse, filtre i izdavače u oblaku kao vizualni grafikon protoka podataka izravno u administracijskoj konzoli temeljenoj na pregledniku.
Cloud konektori
Objavite telemetriju na Eclipse Hono, AWS IoT, Azure IoT Hub ili bilo koji MQTT broker s izvanmrežnim spremanjem u međuspremnik i isporukom pohrani-i-proslijedi.
OSGi izvršno okruženje
Dinamički postavite potpisane pakete i pakete upravljačkih programa bežično za proširenje funkcionalnosti pristupnika bez ponovnog pokretanja okvira.
Orkestracija spremnika
Upravljajte kontejnerima radnog opterećenja na pristupniku s istog administratorskog sučelja, spajajući rubnu orkestraciju s tradicionalnim Kura tokovima podataka.
Daljinska administracija
Konfigurirajte svaku snimku, upravljački program i sigurnosnu politiku s web konzole tako da se flota pristupnika može rekonfigurirati s jednog mjesta.
Zašto pokrenuti Eclipse Kura na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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