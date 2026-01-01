Eclipse Kura je okvir temeljen na Javi i OSGi-ju koji Linux stroj pretvara u upravljani IoT rubni pristupnik. Apstrahira niskorazinski posao anketiranja industrijskih protokola, normaliziranja paketa podataka, spremanja izvanmrežnih podataka i objavljivanja telemetrije u cloud broker, tako da se integratori mogu usredotočiti na povezivanje imovine i pisanje poslovne logike umjesto na instalaciju.

Pokretanje Kure na VPS-u industrijskim integratorima, OEM-ovima i IoT konzultantima pruža reproducibilno okruženje za testiranje konfiguracija pristupnika prije nego što se isporuče na fizički hardver. Administrativna konzola temeljena na pregledniku daljinski izlaže svaki graf žice, upravljački program i cloud konektor, tako da možete prototipirati s pravim PLC-ovima i MQTT brokerima bez osiguravanja namjenskih rubnih uređaja.