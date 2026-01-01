Fireshare je samostalno hostirana platforma za dijeljenje medija dizajnirana za dijeljenje isječaka igara, videozapisa i slika putem jedinstvenih poveznica za dijeljenje po stavci. Učitajte svoje snimke jednom i podijelite ih pojedinačno s prijateljima ili javno — svaki isječak dobiva vlastiti URL, s opcionalnom zaštitom lozinkom za stavke koje želite zadržati polu-privatnima.

Za razliku od usluga videozapisa u oblaku, Fireshare u potpunosti radi na vašem vlastitom VPS-u bez ograničenja prijenosa, bez vodenih žigova i bez potrebe za računom za gledatelje. Sadržaj je organiziran po igrama, može se pregledavati putem javnog ili privatnog feeda i pretplatiti se putem RSS-a — dajući vašoj publici pravi dom za vaš video sadržaj bez slanja na platformu treće strane.