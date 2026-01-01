Postavite Fireshare jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Samohostirana platforma za dijeljenje videozapisa i slika za isječke igara s jedinstvenim poveznicama za dijeljenje i pristupom zaštićenim lozinkom.
Odaberite VPS plan za Fireshare
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.
Što možete izgraditi uz Fireshare
Fireshare je samostalno hostirana platforma za dijeljenje medija dizajnirana za dijeljenje isječaka igara, videozapisa i slika putem jedinstvenih poveznica za dijeljenje po stavci. Učitajte svoje snimke jednom i podijelite ih pojedinačno s prijateljima ili javno — svaki isječak dobiva vlastiti URL, s opcionalnom zaštitom lozinkom za stavke koje želite zadržati polu-privatnima.
Za razliku od usluga videozapisa u oblaku, Fireshare u potpunosti radi na vašem vlastitom VPS-u bez ograničenja prijenosa, bez vodenih žigova i bez potrebe za računom za gledatelje. Sadržaj je organiziran po igrama, može se pregledavati putem javnog ili privatnog feeda i pretplatiti se putem RSS-a — dajući vašoj publici pravi dom za vaš video sadržaj bez slanja na platformu treće strane.
Fireshare ključne značajke
Dijeljive poveznice po isječku
Svaki videozapis i slika dobiva jedinstveni javni URL koji možete izravno podijeliti — bez prisilnog stvaranja računa ili preusmjeravanja na platformu za gledatelje.
Lozinkom zaštićeno dijeljenje
Zaključajte pojedinačne isječke ili cijeli svoj feed lozinkom kako biste točno kontrolirali tko može vidjeti vaš sadržaj.
Organizacija temeljena na igri
Označite i pregledavajte sadržaj po naslovu igre, čuvajući svoje isječke organiziranima i olakšavajući gledateljima pronalazak snimaka za određenu igru.
Podrška za RSS feed
Fireshare generira RSS feedove tako da se pratitelji mogu pretplatiti i biti obaviješteni kad god objavite nove isječke ili slike.
Ugrađeno video transkodiranje
Transkodiranje temeljeno na CPU-u automatski obrađuje prijenose u formate optimizirane za web, tako da se isječci glatko reproduciraju u bilo kojem pregledniku bez ručne konverzije.
Zašto pokrenuti Fireshare na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.
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